Rossi asegura estar, 26 años más tarde, 'como el primer día en el colegio'

Madrid, 25 mar (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) comienza este fin de semana su vigésimo sexta temporada en el campeonato del mundo de motociclismo pero, a pesar de todo, dice que 'la atmósfera de la primera carrera es siempre la misma, como la del primer día en el colegio'.

'Siempre es excitante, también por la foto de todos juntos en la parrilla y la sensación es que estamos a unas horas de empezar, lo que es bueno. Ahora he cambiado de equipo después de mucho tiempo, pero me siento bien y la atmósfera es buena y los test no fueron tan mal, ahora veremos cómo va en un verdadero fin de semana de carreras', explica Rossi.

Al referirse al cambio de equipo asegura que 'todos dan todo para ganar en un equipo de fábrica y en uno satélite y tienes la presión, la diferencia es que hay menos gente alrededor de la moto, pero la atmósfera no cambia mucho'.

'Estoy muy contento de tener a Franco -Morbidelli- de compañero, porque somos buenos amigos y pasamos mucho tiempo juntos en Tavullia, entrenando y también cuando tenemos tiempo libre. Es uno de los mejores de MotoGP como ya demostró el año pasado y será una gran motivación para mí intentar pelear con él', afirmó.

En cuanto a favoritos, sin entrar demasiado en la cuestión, destacó que 'si partimos del final del año pasado y en las últimas carreras, los más rápidos fueron Mir, Morbidelli y Miller'.

De la baja de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) también habló al comentar que 'desde fuera es difícil de saber. Él quiere volver y lo ha intentado, pero aún no está preparado, aunque creo que volverá pronto y que será competitivo desde la primera carrera'.

Valentino Rossi tuvo palabras de recuerdo para el fallecido Fausto Gresini al recordar que 'es una historia muy triste que nos ha dejado a todos mal, porque Fausto estaba en buena forma con 60 años y con esta muerte por el Covid'19 todo el mundo entiende que puede morir por esta razón, incluso estando bien'.

'Yo le conocí desde muy joven, cuando él aún era piloto. Fuimos fuertes rivales, porque luchamos en contra desde 125 c.c., luego en 250 c.c. con Loris Capirossi y también en MotoGP con Sete Gibernau. Es muy triste no tener a Fausto más', recalcó Rossi.

Y sobre una posible renovación por una temporada más no supo decir cuántas probabilidad hay aunque dijo esperar 'que no sea el último año, pero todo dependerá mucho de los resultados, seguro'. EFE