Rossi dijo estar 'asustado' tras el accidente y que fueron 'afortunados'

Madrid, 20 ago (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) se libró por centímetros de verse involucrado en el accidente del pasado domingo entre el francés Johann Zarco y el italiano Franco Morbidelli y reconoció que 'fue un momento muy difícil, estaba muy asustado después del accidente ya que vi la moto de Zarco que sobrevolaba a Maverick, pero no vi la de Morbidelli porque estaba muy cerca e iba muy rápido'.

'Tuvimos mucha suerte, fuimos afortunados y fue difícil asimilar lo que había sucedido y volver a empezar la carrera ya que no existían muchas posibilidades de acabar ileso como nos pasó, por lo que fuimos muy afortunados', recalcó Rossi.

Pero, a pesar del susto, Valentino Rossi aseguró que si deja MotoGP 'acabaré haciendo algo que también sea peligroso pues quiero correr con coches, hacer las 24 Horas y todo eso entraña peligro. Retirarme en una granja y estar con los caballos o en la cama no me va. Si eres un piloto quieres hacer cosas que entrañan riesgos y el accidente no me ha hecho cambiar esa mentalidad'.

En lo deportivo, Valentino Rossi reconoció que el Red Bull Ring de Spielberg 'es un circuito que nos cuesta, tuvimos que sufrir un poco ya que nuestro ritmo no era demasiado bueno como para luchar por el podio o la victoria en la primera carrera, pero en la segunda mitad no me sentí mal; tuve un ritmo constante'.

'Fueron unos buenos puntos, pero resulta extraño volver a correr en el mismo circuito otro fin de semana y habrá que intentar empezar desde un buen punto de partida para estar lo mejor posible para la carrera'. señaló Rossi.

Este fin de semana se cumple el gran premio número 900 del campeonato del mundo de motociclismo desde que comenzará a disputarse en 1949 y Valentino Rossi dijo estar 'orgulloso', aunque enseguida dijo en toco jocoso sentirse 'triste porque soy un poco viejo ya, llevo compitiendo muchísimos años, pero es una buena cifra'.

Una vez más, sobre el circuito austríaco reconoció que 'es un poco peligroso porque tenemos dos o tres rectas a más 300 km/h. y el peor punto son las curvas 2 y 3, es una lástima porque es genial y muy técnico, con una frenada difícil, pero puede ser muy peligroso a la vez'.

Para este fin de semana Valentino Rossi confirmó que 'han extendido la protección en esa zona y es mejor para la seguridad, porque con ella la moto de Zarco no llegaría, pero para la moto de Morbidelli que estaba más o menos sobre el asfalto, quizás habría que cambiar algo el trazado y no sé, honestamente, cómo se puede mejorar y mañana lo hablaremos en la Comisión de Seguridad. Ya veremos'.

Sobre los conflictos con los comisarios y las banderas, Rossi comentó que 'es complicado y difícil entender porqué han esperado una semana para hablar con los pilotos. Lo lógico es hablar después de la carrera y sé que es mucho trabajo en todas las categorías pero vimos muchos contactos y muchos pilotos que salieron disparados y eso es muy peligroso'.

'Hay que adoptar las decisiones sin soportar las presiones del exterior y pensando en la seguridad de los pilotos que es lo más importante y en eso tienen que ser estrictos', afirma Rossi.

Sobre la posibilidad de modificar el circuito reconoció que 'es difícil, no es imposible pero sí complicado, pero que duda cabe que habrá que presionar aunque sea una inversión económica muy importante'. EFE