Rossi: 'Durante la carrera he pensado poco que era la última'

Cheste (Valencia), 14 nov (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que este domingo se retiró de la competición activa tras la disputa del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, ha reconocido que durante la carrera ha pensado 'muy pocas veces que era la última'.

'Estoy muy contento porque ha sido una gran prueba psicológica, salir sólo a pensar en la carrera, en llegar delante y en las últimas vueltas la moto iba muy bien y yo me sentía en condiciones de entrar fuerte en las curvas y podría decir que me he divertido', dijo.

'He sido capaz de frenar a Franco -Morbidelli- que estaba detrás y pegado a mí toda la carrera y así podré decirle que en la última carrera lo he podido batir y sé que Franco es uno de los pilotos más fuertes de MotoGP, por eso ha sido una gran satisfacción y ha sido muy bonito después de ver la bandera de cuadros', añadió

'Ha sido bonito ver a todos los pilotos ahí también. Ha sido emocionante y después en el box quería hacer un poco de ruido y de fiesta, como si hubiese ganado una carrera o un mundial y ha sido muy bonito hacerlo y ver a todos contentos', explicó el nueve veces campeón del mundo italiano.

Rossi explicó que si tuviese que cambiar algo en sus 26 años de carrera le resultaría 'difícil de decir' . 'Pero reharía el fin de semana de Valencia 2006 porque me habría concentrado más y lo habría preparado mejor, y seguramente no me habría caído y habría sido distinto'.

'Después, en 2015, verdaderamente creo que yo hice todo lo que debía, pero no fue culpa mía si lo perdí y hace más daño seguramente porque seguramente en el 2006 venía de muchos títulos consecutivos y era normal que hasta cierto punto se perdiera porque el deporte es así'.

'En el 2015 habría sido fantástico porque habría conseguido el décimo título y habría prolongado mis éxitos deportivos seis años, más pero acabarlo como acabó fue malo. Del resto no se puede decir nada', reconoce Rossi.

'Hoy era mi última carrera en MotoGP y lo que más me satisfacía y más gusto me daba era ser piloto de MotoGP hasta el final, y eso me ha dado la concentración necesaria para conseguirlo, porque sabía que así me divierto mucho más y haber hecho un buen resultado en la última carrera da mucho más gusto, pues con el paso de los años podré decir que en la última carrera estuve entre los diez primeros', comentó Valentino Rossi.

'Si se parte de una determinada idea, hoy sería un día muy triste y no deseado, pero hasta cierto punto es una sorpresa estar contento. Es distinto vencer un mundial o ganar una carrera, ya que esto es más emocionante, pero hoy me he divertido y hemos podido celebrarlo como si hubiésemos ganado un mundial y ha sido bonito. Son momentos de los que me acordaré siempre', señaló Valentino Rossi en el día de su despedida. EFE.

JLL/jl