Rossi: 'Estoy desilusionado por el resultado y no por el juego'

Budapest, 15 jun (EFE).- Marco Rossi, seleccionador de Hungría, dijo este martes, después del partido frente a Portugal (0-3), que está desilusionado por el resultado final y agregó que la selección magiar 'jugó bien hasta el minuto 84'.

'Estoy desilusionado por el resultado, pero no por el juego, hemos jugado bien hasta el minuto 84. Hasta el primer gol hemos hecho un buen trabajo', señaló Rossi.

'Fue mi error, he hecho varios cambios, que al parecer no funcionaron', agregó el seleccionador, y opinó que en el juego de los dos equipos no había una diferencia de tres goles.

Rossi destacó que varios jugadores húngaros, como Sallai, acusaron el cansancio y tuvo que cambiarlos. 'Tal vez me haya equivocado' reiteró.

En lo que se refiere a los próximos partidos, el seleccionador de Hungría adelantó que 'todo el mundo sabe que Francia es un muy buen equipo'.

'Lo importante ahora es que descansemos física y mentalmente, para poder jugar ese partido con la cabeza limpia', concluyó Rossi. EFE