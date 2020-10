Rossi: 'Las condiciones eran peligrosas'

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), duodécimo al término del primer día de pruebas en el circuito de Le Mans, escenario del Gran Premio de Francia de MotoGP, afirmó que este viernes 'las condiciones eran muy peligrosas, porque no es sólo que estuviese mojado, sino que hacía mucho frío'.

'Por la tarde, con neumáticos de seco, con esta temperatura, por debajo de veinte grados en la pista, era muy peligroso, también por los parches de agua, pero en cualquier caso me he sentido bien con la moto y mi ritmo de la mañana era bastante bueno', explicó Rossi.

'Desgraciadamente me han quitado mi mejor vuelta porque justo había una bandera amarilla, espero que mañana el día sea completo en seco y que podamos entender mejor nuestro potencial', dijo Rossi.

'Normalmente, hay un límite del asfalto en los veinte grados. Cuando tiene veinte o más puedes pilotar al máximo y apretar, y es más fácil para el piloto, pero cuando vas por debajo de esos veinte grados empieza a ser peligroso porque resulta difícil poner el neumático liso de MotoGP, que es bastante duro, en la temperatura correcta para correr', señaló el campeón italiano.

'Con lluvia esta mañana he ido bastante bien y por la tarde la condición era bastante mala, porque eran mixtas, pero no ha ido, así que mis sensaciones no son tan malas', añadió.

'Poner carreras en julio en Jerez, en Andalucía, y en octubre en Le Mans, a lo mejor hemos hecho algo mal y lo estamos pagando, porque no es bueno, pero estamos en unas condiciones muy especiales por el coronavirus', destacó el nueve veces campeón del mundo.

'Sí, es un poco peligroso y tendremos que estar atentos, un poco como cuando vamos a Phillip Island en octubre. No es el momento mejor para ir', dijo Rossi. EFE