Rossi: 'No puedo explicar cuán contento estoy con el rendimiento de la moto'

Madrid, 12 sep (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) dejó claro que no alcanzaba a explicar 'cuán contento' estaba de 'ver que la moto va así de fuerte', ya que recordó que en Austria sufrieron mucho y 'fue bastante frustrante', y que en Misano, 'en cambio, es la mejor moto y da mucho gusto'.

Y Rossi no dudó en destacar como rivales para la carrera 'a las Ducati de Pramac y las Suzuki, sobre todo las Suzuki, porque parece que ellos también tienen un ritmo buenísimo', si bien espera que 'sea cosa de las Yamaha' y que 'en carrera puede pasar de todo'.

Uno de los momentos más simpáticos del fin de semana ha sido la 'presentación' de su diseño de casco para el fin de semana de San Marino, con un 'blister' de Viagra como elemento destacado y explicó al respecto: 'Ha sido una buena idea. Cuando pensamos en qué hacer, pensamos en que era diferente respecto a otros años y lo diferente era que había dos carreras seguidas, lo que en el paddock llamamos el doblete'.

'Entonces, con Aldo, pensamos qué cosas se nos ocurrían con doblete, con dos seguidas y me vino en mente al principio 'la doppia' del cambio en un coche viejo, porque se hacía así, pero era muy difícil de explicar gráficamente. Y la segunda cosa que me vino a la mente es que cuando éramos jóvenes se podía hacer el amor dos veces seguidas (risas). Entonces bromeamos con mi edad porque a esta edad, para hacerlo dos veces seguidas, se necesita una ayudita y hemos pensado en la pastilla de viagra', explicó.

'Ha hecho gracia y todos se lo han tomado bien. Estoy contento porque nos hemos echado unas risas. Eso sí, debo decir que a mi hermano no he tenido el coraje de decírselo para que no se lo diga a mi madre. Como es tan religiosa... Y no creo que éste sea su casco preferido', reconoció Rossi.

En modo competición, Valentino Rossi aseguró necesitar 'estar concentrado y dar el máximo siempre'. 'Estoy a 25 puntos del primero y soy séptimo. Este campeonato es increíble. Veníamos de pasar problemas con la Yamaha y aquí somos los favoritos',. comentó.

'Para mí, estas dos, tres o cuatro carreras son fundamentales para sumar puntos importantes y tratar así de permanecer en la lucha', recalcó el italiano. EFE