Rossi quiere la moto con la que fue campeón

Cheste (Valencia), 11 nov (EFE).- El italiano Valentino Rossi aprovechó el primero de los homenajes que le han preparado en el fin de semana de su retirada de la competición activa, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, donde fueron reunidas todas las motos con las que fue campeón, para volver 'recuperar' una de sus peticiones, la de conseguir de Honda la moto con la que logró el título.

'He hablado con Alberto (Puig) y le he pedido como mínimo la de 500, también porque esta 500 es mía, es la moto que se supone que Honda me iba a dar y estaba preparado para llevármela, tenía el sitio reservado, pero por alguna razón no llegó la moto... Estaría contento de que cambiasen de idea y me la diesen. Aseguro que la mantendría intacta, con una temperatura perfecta y ocupando un lugar de honor en mi casa', comentó sonriente, como siempre, Valentino Rossi durante su larga entrevista, en la que contestó absolutamente a todas las preguntas que se le realizaron.

'Tengo las motos en casa, salvo las Honda, tengo todas las Aprilia, todas las Yamaha, esas incluso están en mi casa, de hecho el modelo de 2004 está en mi dormitorio y todas las mañanas cuando me despierto la veo ahí... Verlas todas ahí reunidas da una sensación increíble, habla de una larga trayectoria. Si ves la primera te das cuenta de que ha pasado mucho tiempo, también si consideras que después de la última han pasado otros diez años desde el último título. Es una gran emoción, de verdad', reconoce Valentino Rossi.

Rossi recordó sobre su retirada que 'desde Austria, cuando lo anuncié, he recibido muchos mensajes de apoyo, sobre todo del resto de pilotos, de ahora y de antes, muchos grandes rivales, y eso ha sido fantástico pero siempre me imaginé que llegaría el momento de esta conferencia de prensa, sabía que tenía que llegar, y más fácil en Valencia, porque es un lugar especial pero al contrario, no especial', asegura entre sonrisas.

'Tengo que decir que es una sensación extraña la que me embarga y trato de actuar con normalidad, porque la carrera de Valencia suele ser un momento positivo para todo el mundo, significa que comienzan las vacaciones tras una temporada larga porque estamos compitiendo desde marzo, y todo el mundo está contento de tener tiempo después de la última carrera', recuerda el campeón italiano.

'Siempre piensas también que a partir del lunes la cosa cambiará, comienza un estilo de vida distinto. Y trato de evitar pensar en este sentido porque voy a continuar compitiendo en el automovilismo, voy a seguir siendo piloto y voy a tratar de disfrutar de este momento. Porque, sin duda, la vida cuando dejas de ser piloto de MotoGP te cambia', insiste Rossi quien recalca que 'lo más positivo de mi carrera es que mucha, mucha gente, ha empezado a seguir MotoGP para seguir mi carrera desde el inicio, y el deporte ha ganado en importancia, en Italia pero también por todo el mundo'.

'Es bonito entender que durante mi carrera me he convertido en algo distinto, en una suerte de icono, y eso me da mucho placer ya que para un piloto lo más importante es lo que sucede en la pista y los resultados, pero esto es lo mejor que he cosechado en mi carrera', continúa Rossi, quien insiste en recordad que ha luchado 'mucho por ganar el décimo título y he podido competir a buen nivel desde 2009'.

'Hace ya una vida de entonces y me habría sentido muy feliz si hubiera conseguido ganar el título de 2015. Y además, el número 10 habría redondeado el círculo, pero no me puedo quejar. He tenido una gran carrera y el número 9 es uno de mis favoritos. He tenido 89 victorias, 199 podios... es como mi número maldito. Cuando subí al podio en Jerez pensé ‘a que va a ser mi último podio’... pero no me puedo quejar de mi carrera', reconoció.

'Desde Austria, en estos últimos meses, he podido darme más cuenta y entenderlo mejor. Antes siempre miraba mi carrera en MotoGP desde mi punto de vista, como hacen todos los pilotos y estás en una especie de visión de túnel; no es que sea un túnel negro o malo, pero sí que estás mirando todo desde tu punto de vista y es así para todo el mundo en MotoGP cuando llegan a cierto nivel y es muy difícil dar un paso atrás, mirar con perspectiva y ver qué ocurre alrededor, porque estás muy concentrado en un sector, en una curva, en mejorar, en recuperar una posición... Es una gran sensación poder entender todo desde fuera y me siento muy orgulloso por ello', explica Valentino Rossi.

'La rivalidad en cualquier deporte, sobre todo en MotoGP, no es algo que te guste demasiado, pero es algo fantástico para dar el máximo, para sobrepasar tus límites y encontrar algo dentro de ti que ni siquiera intuías que tuvieras y he tenido grandes rivalidades durante toda mi carrera y lo he disfrutado mucho, especialmente en la primera parte, porque ganaba más', dijo el piloto italiano.

'En la segunda parte perdía más, pero también la disfrutaba, si bien diría que fue la rivalidad con Biaggi, porque era un duelo entre dos italianos y en Italia había mucho movimiento alrededor, también con Stoner, con Lorenzo, con Márquez al final... Con todos los pilotos en los últimos años he disfrutado batiéndome con ellos. Lo recuerdas de una manera positiva, como algo especial', explica Rossi sobre las grandes rivalidades a lo largo de su carrera deportiva.

No obstante, Valentino Rossi dijo sentirse 'bastante triste, pero el momento más feo ya lo he pasado, que fue cuando decidí dejar la competición'.

'Me encontré pensando qué es lo que haré el año que viene y en torno a junio sí que fue un momento duro, porque si hubiera estado más competitivo habría seguido, pero no lo era y tuve que retirarme y ese fue un momento difícil, pero ahora me siento bastante bien y tenemos que seguir concentrado en las carreras, porque no es fácil', agrega Rossi, quien destaca que ha tenido 'fortuna a nivel físico, porque soy una persona grande, físicamente estoy bien y me siento joven'.

'En cuanto a carácter siempre me ha gustado pilotar, esto lo descubrí desde pequeño. Siempre me gustaba competir con los demás y trabajar con mi equipo para intentar mejorar y el domingo, cuando te van bien las cosas, es una sensación que no te reportan otras cosas en la vida. El haberme divertido siempre, pero no creo que vayan a cambiar las cosas a partir del lunes', reconoce sobre su inminente retirada de la competición. EFE

JLL/apa