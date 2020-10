Rossi reconoce que 'sería interesante' llevar a su hermano Luca a MotoGP

Madrid, 10 oct (EFE).- El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) reconoció sobre la posibilidad de que su hermano Luca suba a MotoGP en 2021 que 'sería interesante traer a Luca a MotoGP y espero que suceda, pero no sé si será posible'.

Y, entre sonrisas dijo que 'lo primero que tengo que decir es que espero no pagar de mi propio bolsillo, es una cosa fundamental, intentaré que lo haga la VR46 o nuestro patrocinador y, sobre todo, pensando en si Ducati tiene un interés particular en él, que no se limite a un solo año; creo que en unos diez días sabremos más'.

Aunque Valentino Rossi señaló que no le gustaría 'tener que cerrar el equipo de Moto3, pero tenemos que valorar la cantidad de dinero que necesitaremos encontrar para seguir con el proyecto'

Y, al responder a los rumores sobre la compra del equipo Esponsorama del español Raúl Romero, aseguró que 'no es cierto. En 2021 VR46 no tendrá equipo en MotoGP, eso seguro'.

'Podemos hablar para el futuro, para 2022, pero ahora solo está abierta la posibilidad de que Marini corra con el equipo Esponsorama, pero no con el equipo propio de VR46', aclaró Rossi. EFE