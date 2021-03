Rossi se marca objetivo acabar entre los cinco primeros y no descarta título

Madrid, 3 mar (EFE).- El italiano Valentino Rossi se marca como objetivo para su vigésimo sexta temporada en el campeonato del mundo de motociclismo y la primera en el equipo satélite Petronas, pelear por 'estar entre los cinco primeros del campeonato', si bien no se descarta entrar en la pelea por el título de MotoGP.

'Desde mi punto de vista, todos los que están en la parrilla de salida piensan que pueden ganar el mundial y también yo ¿Por qué no? Es difícil porque hay muchos pilotos que van muy rápido, fortísimo, pero hay que ver muchas cosas, hay que ver como va la moto, como me encuentro con el equipo y si estoy en forma', recalcó Rossi.

'Yo me siento muy en forma y por eso seguramente es por lo que corro, por intentar ganar, pero no es una obsesión. Puedo estar muy contento de volver a ganar una carrera o hacer cualquier podio, hacer una carrera en la que me sienta protagonista y después cada uno que piense qué es lo que esto quiere decir', incidió entre sonrisas.

Valentino Rossi reconoció que a mitad de temporada, en verano decidirá si continúa y que esto dependerá su 'de los resultados'. 'Si soy fuerte y puedo luchar por los podios y las victorias, mi motivación será continuar otro año. Si no es así, no'.

'Pero esa es mi idea. Aún no he hablado con el equipo ni con Yamaha, igual ellos me dicen que yo no tengo la decisión, es posible', reconoció entre sonrisas, si bien aclaró que 'cambiará mucho' su vida, pero que no está 'muy preocupado'. 'He tenido una larga trayectoria y estoy feliz', resaltó.

Al referirse a su paso al equipo satélite recuerda que ha sido 'piloto de fábrica durante mucho, mucho tiempo''. Creo que desde 2002 hasta 2020, 19 temporadas en MotoGP, en las primeras dos temporadas, las de 500, estaba en una situación parecida, en un equipo satélite', añadió.

'Es cierto que hace 20 años de aquello y que eran las 500, lo que es un mundo diferente, pero en ese momento me sentí muy a gusto. Tal como lo veo yo, habrá menos gente alrededor de la moto y el trabajo es diferente; puedes pensar más en mejoras para la carrera que para el desarrollo de la moto durante la temporada', explicó.

'Esto puede ser bueno. Estoy contento con mi situación técnica, porque tengo apoyo total de Yamaha y este equipo ha demostrado en sus dos primeras temporadas que pueden ganar carreras y llevar a los pilotos arriba. Tiene un nivel muy alto', recalcó Rossi.

'Esta temporada es muy importante para mí, porque vengo de unas últimas temporadas, 2019 y 2020, que estuvieron por debajo de lo que esperaba, especialmente en cuanto a resultados y estos serán la clave', manifestó el piloto italiano, quien añadió que quiere 'ser competitivo y más fuerte que en las dos últimas temporadas, luchando por los podios y por ganar carreras'.

Rossi tendrá como compañero de equipo a Franco Morbidelli, que además de pupilo en su Rancho VR46 es además su amigo y así lo reconoció durante su presentación, por lo que Valentino destacó que estaba 'de acuerdo con Franco y feliz con lo que dijo'.

'La amistad real entre personas es muy importante en mi vida. Siempre gasto tiempo y potencia en tener buenos amigos, pues es algo que hay que trabajar y no es fácil. Tengo muy buena amistad con Franco desde hace mucho tiempo, trabajamos juntos para traerlo a MotoGP y estoy muy contento de ser su compañero'.

'Será duro manejar la lucha, porque el compañero es el primer rival a batir y para luchar y continuar siendo amigos necesitamos una amistad realmente buena. No será fácil, pero creo que lo haremos y que seremos competitivos para intentar ganar carreras', agregó.

En cualquier caso, Valentino Rossi señaló que su situación en un equipo satélite le gusta y dice creer que es competitivo y que puede 'dar muchas cosas a Yamaha y también al equipo Petronas y este es el objetivo'. 'Siento curiosidad por saber cómo será trabajar con ellos y no cambiarán mucho las cosas, pero tendré que dar el máximo para intentar ser más competitivo que en las dos últimas temporadas'.

En cuanto a sus rivales y a Marc Márquez, afirmó: 'Habrá que ver cuándo regresa, porque según lo que he entendido le queda todavía algo de tiempo, pero creo que cuando regrese será fuerte como al principio y por eso, si no se pierde muchas carreras al principio, podrá luchar por el mundial'.

'Aparte de Márquez, este año es difícil hacer una lista de los favoritos, porque desde mi punto de vista son por lo menos diez y por eso ahora no se puede decir ninguno o al final se tienen que decir todos', dijo entre sonrisas.

El portugués Miguel Oliveira salió en varias ocasiones en la entrevista, aunque Valentino Rossi dijo que no lo ve 'por encima de los demás', aunque considera que 'será uno de los pretendientes al título pues el año pasado ganó dos carreras y este año está en el equipo oficial y por eso será duro'. EFE