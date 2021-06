Rossi y Viviani reciben del presidente italiano bandera que portarán en Tokio

Roma, 23 jun (EFE).- Jessica Rossi, medalla de oro olímpica en Londres 2012 en tiro al plato, y el ciclista Elia Viviani, oro olímpico en Río 2016 en ómnium, recibieron este miércoles de las manos del presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, la bandera que portarán en la ceremonia de apertura de los Juegos de Tokio.

En el habitual evento romano previo al comienzo de los Juegos, organizado en el Palacio del Quirinale, Mattarella entregó la tricolor a Rossi y Viviani, abanderados 'azzurri' en Tokio, y a la esgrimista Bebe Vio y al nadador Federico Morlacchi, que llevarán esa enseña en los Juegos Paralímpicos.

'Me habéis conocido en Londres y apodado como 'la chica de hielo', que a los 20 años no perdió la calma pese al oro olímpico y al récord del mundo en tiro al plato (99 de 100). En ese momento, no me daba cuenta de mis emociones', afirmó Rossi en su intervención.

'Pero después viví momentos de dificultad, todo me parecía complicado. Es gracias a estos momentos que ahora estoy aquí, porque no me rendí. Cuando me informaron de que sería la abanderada, lloré por la felicidad, algo que no había hecho en Londres. Esto vale más que una medalla', agregó.

También Viviani expresó su orgullo y contó una anécdota sobre cómo se enteró: 'Me lo dijeron durante una etapa del Giro de Italia, estaba en la bici y casi no noté el cansancio'.

Rossi y Viviani portarán la bandera italiana en la ceremonia de apertura de los Juegos de Tokio, que empezarán el 23 de julio, después de que la nadadora Federica Pellegrini fuera la abanderada en los de Río 2016.

En su intervención, el presidente de la República italiana, Mattarella, destacó la importancia de los Juegos y su poder que va más allá de un triunfo deportivo.

'Como sabéis, el éxito no lo dan solo los resultados. El éxito es también conseguir que el movimiento pueda crecer, que todos perciban la importancia del deporte para mejorar', dijo. EFE