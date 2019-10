Routier: 'Tokio no me obsesiona, pero no lo descarto; y es una posibilidad'

Adrian R. Huber

Pontevedra, 13 oct (EFE).- La española Carolina Routier, olímpica en Rio de Janeiro (Brasil), hace tres años; y cuya carrera sufrió un importante parón debido al grave accidente que sufrió en abril de 2018 -fue arrollada por un coche cuando se entrenaba en bicicleta- declaró a EFE en Pontevedra que los Juegos de 'Tokio no' le obsesionan, pero que es algo que no descarta 'y es una posibilidad'.

Routier, nacida hace 29 años en Banyoles (Gerona), efectuó estas declaraciones en el marco del I ProTour, que se disputó el sábado en la citada localidad gallega, en la que concluyó tercera, por detrás de la ganadora, su compatriota la barcelonesa Anna Godoy; y de la neozelandesa Anneke Jenkins, segunda en cruzar la meta.

'Estoy contenta con cómo he acabado la temporada, sobre todo. El resultado en la Copa del Mundo de Banyoles (donde fue la mejor española, al acabar octava) fue muy positivo; y la verdad es que no me lo esperaba. Me faltaba algo de entreno después del accidente', explicó.

'Pero durante toda la temporada he ido acumulando entrenamientos y ahora es cuando me encuentro en mejor forma', precisó la triatleta catalana, que explicó que el accidente no la ha hecho cambiar mucho, aunque sí la ha hecho pensar acerca de algunos asuntos.

'Sí que es verdad que antes del accidente era muy positiva, vivía el día a día. Y el accidente no me ha cambiado la manera de pensar o de ser; pero sí te das cuenta de que somos muy frágiles y del peligro de la carrera y de salir en bici a entrenar', comentó a Efe Routier, que en Rio, donde debutó en Juegos, fue la primera en salir de las aguas de la playa de Copacabana, antes de sufrir una avería mecánica.

'Para mí, volver a competir era el objetivo, porque no pensaba que pudiera volver a hacerlo. Así que volver a competir era, en principio, mi objetivo; y volver a hacerlo al máximo nivel, mi alegría', indicó la olímpica gerundense, que fue atropellada por un coche en abril del año pasado mientras rodaba en bicicleta en una ruta próxima a su Banyoles natal.

'Tokio no es una obsesión, no lo diría así. Pero sí que creo que es un objetivo y es una posibilidad. Hasta mayo quedan muchas carreras y muchos meses', opinó Routier, que comparte selección y vida privada con el triple campeón mundial mallorquín Mario Mola, subcampeón del mundo este año y ganador este fin de semana en Pontevedra.

'No es una obsesión, pero no lo descartó', indicó Carol, que admitió a Efe, entre risas que ir, irá. 'A Tokio iré, sí o sí: al menos a ver a Mario', afirmó la gerundense, que cerrará su temporada 'la semana próxima, en un triatlón en distancia olímpica, con 'drafting', en Pekín'.

'Después ya tocan las vacaciones. Ganas de vacaciones tengo, porque, aunque estoy con fuerza y ganas, ya no me veo entrenando mucho más', concluyó Carolina Routier. EFE