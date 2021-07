Roy Keane ataca a Sterling y Grealish por no lanzar penaltis

Londres, 12 jul (EFE).- El irlandés Roy Keane, exjugador del Manchester United, atacó duramente a Raheem Sterling y Jack Grealish por no lanzar penaltis en la tanda contra Italia y dejar que asumiera la responsabilidad el joven Bukayo Saka.

Inglaterra perdió la oportunidad de ganar su primera Eurocopa en los lanzamientos de penaltis contra Italia, que ganó su segunda Eurocopa.

Keane, que actúa como comentarista en la televisión inglesa, no acabó contento con los lanzadores de penaltis ingleses, después de que Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka errasen.

'Si eres Sterling o Grealish no puedes quedarte ahí parado y dejar que un chico joven como Saka vaya a lanzar delante tuya. No puedes. No puede dejar a un chico tímido de 19 años que vaya delante de ti. Ellos tienen mucha más experiencia. Sterling ha ganado títulos. Tiene que levantarse y tirar antes que el chaval', dijo Keane. EFE

msg/plv