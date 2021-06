Royal Caribbean reanudará salidas desde puertos de EE.UU. a partir de julio

Miami, 4 jun (EFE).- La compañía de cruceros Royal Caribbean anunció este viernes los primeros viajes desde puertos de Estados Unidos tras la suspensión de más de un año de trayectos como resultado de la pandemia del coronavirus.

Según informó la compañía en un comunicado, el 'Freedom of the Seas', que zarpará desde el puerto de Miami el próximo 2 de julio, será el primero de los 6 barcos que empezarán a hacer trayectos entre los meses de julio y agosto desde puertos de Florida y Texas, y principalmente por el Caribe.

Al día siguiente, hará lo propio desde el Puerto Everglades, en Fort Lauderdale, el 'Odyssey of the Seas', al que le seguirán en días posteriores los buques 'Allure', 'Symphony', 'Independence' y 'Mariner of the Seas'.

'A finales de agosto, 12 barcos de Royal Caribbean navegarán una vez más por las Bahamas, el Caribe, Alaska y Europa', explicó la firma, con sede en Miami, en la nota de prensa.

El presidente y gerente general de la compañía, Michael Bayley, señaló en el comunicado que, a la fecha, 'el 90% de todos los vacacionistas que reservan con Royal Caribbean están vacunados o planean vacunarse a tiempo para su crucero'.

'Gracias en gran parte al exitoso lanzamiento de las vacunas, el mundo de la aventura está comenzando a abrirse y todos estamos emocionados de comenzar a brindar excelentes vacaciones a nuestros huéspedes, quienes cada vez más nos dicen que se vacunan', agregó el ejecutivo.

La firma reveló que todos los miembros de la tripulación de Royal Caribbean estarán vacunados contra la covid-19, al mismo tiempo que recomendó 'de forma encarecida' a los huéspedes elegibles para las dosis que estén completamente vacunados.

'Aquellos que no estén vacunados o que no puedan verificar la vacunación deberán someterse a pruebas y seguir otros protocolos, que se anunciarán en una fecha posterior', añadió.

Paralizado desde marzo de 2020 debido a la pandemia de la covid-19, y luego de que los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) suspendieran los viajes de cruceros, este golpeado sector, que ha dado cuenta de pérdidas millonarias, empieza a dar pasos hacia su reactivación.

Los CDC emitieron pautas para permitir que los cruceros naveguen nuevamente, entre ellas que al menos el 98 % de la tripulación y el 95 % de los pasajeros están vacunados.

No obstante, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que entrará en vigor el 1 de julio y que prohíbe a las empresas exigir un comprobante de vacunación a sus clientes.

La Administración de Ron DeSantis, además, interpuso en abril una demanda para exigir al Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, y a los CDC la reanudación 'inmediata' de los viajes de cruceros.

Además de exigir la casi completa vacunación de la tripulación y pasajeros, los CDC ofrecen a las compañías de cruceros que hagan viajes de prueba para probar sus protocolos sanitarios que no incluyen la vacunación. EFE