RSF considera exagerada la condena de cuatro años al periodista Drareni

Argel, 9 sep (EFE).- La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) calificó hoy de 'exagerado e infundado' el cargo contra el periodista argelino Jaled Drareni, quien el martes compareció ante un tribunal de apelación para defenderse de la condena a cuatro años de prisión que semanas atrás le impuso un tribunal de primera instancia por un delito de 'conspiración para una rebelión no armada'.

En un comunicado, la organización de defensa de los derechos humanos se mostró pesimista sobre el resultado de la apelación, instó a las autoridades argelinas a frenar el proceso e pidió a la ciudadanía seguir manteniendo su apoyo en las calles.

'Esta acusación extrema y completamente infundada hace que temamos lo peor para nuestro amigo y colega', advirtió el secretario general de RSF, Christophe Deloire.

'El vacío y el absurdo de los cargos son evidentes. Corresponde a las autoridades argelinas detener esta furiosa y precipitada represión', subrayó Deloire antes de instar a 'la movilización de buena voluntad para inclinar la balanza en la dirección de la verdadera justicia'.

Drareni, de 40 años y corresponsal en Argelia de la televisión francesa TV5, volvió a negar el martes ante el tribunal los delitos de 'conspiración para una rebelión no armada' y 'socavar la unidad nacional'.

'Soy periodista y no criminal. El periodismo que practico no atenta contra la seguridad del país sino que la protege', dijo el reportero, detenido a principios de marzo pasado tras asistir a una manifestación no autorizada del movimiento de protesta popular masivo 'Hirak', que desde febrero de 2019 exige la caída del régimen militar que domina Argelia desde la independencia de Francia en 1962.

Tras escuchar su testimonio y los alegatos de la defensa y de la fiscalía, que pide se mantengan los cuatro años de prisión y la multa de 50.000 dinares (330 euros), el tribunal decidió aplazar el veredicto hasta el próximo 15 de septiembre.

El juez pospuso, asimismo, su decisión sobre la condena a dos años de cárcel impuesta a los opositores políticos Samir Belarbi y Slimane Hamitouche, condenados por los mismos delitos.

La condena, la mayor impuesta a un periodista en la historia moderna de Argelia, ha desatado una movilización internacional, con protestas tanto en Argel como en Túnez o París.

Además, hay una petición abierta en las redes sociales que ha recogido más de 5.000 firmas para exigir a las autoridades locales la liberación del periodista, encarcelado el centro penitenciario de Koléa, cerca de Argel, desde el pasado 29 de marzo.

Según RSF, Argelia se encuentra en el puesto 146 de 180 en la lista de países que respetan la libertad de prensa. EFE