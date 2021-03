Ruanda acoge la primera liga de campeones africana, organizada por FIBA y NBA

Túnez, 29 mar (EFE).- La primera edición de la liga de campeones de África, que organiza la FIBA en colaboración con la NBA, se disputará en mayo de este año en Ruanda, con un año de retraso debido a la pandemia de coronavirus, informó hoy la federación africana de baloncesto (BAL).

Doce equipos procedentes de todo el continente se disputarán el trofeo en el Kigali arena de la capital ruandesa, en una fase final que arrancará el 16 de mayo y concluirá el 30 del mismo mes, con una final a la que aspiran a llegar equipos de Egipto, Senegal, Nigeria, Angola, Marruecos, Túnez, Mali, Camerún, Mozambique, Madagascar, Argelia y la propia Ruanda.

Las escuadras clasificadas son: el AS Douanes, de Dakar; AS Police, de Bamako; AS Salé, de Rabat; el FAP, de Yaoundé; el Ferroviario, de Maputo; el Vakinankaratra, de Madagascar; el GS Pétroliers, de Argel; el Petro, de Luanda; el Rivers Hoopers, de Abuja; el Monastir, de Túnez; el Zamalek, de El Cairo; y el Patriots, de Kigali, como anfitrión y equipo local.

Los 12 clubes, divididos en tres grupos de cuatro se disputaran en las próximas semanas la ocho plazas que dan acceso a la fase final en Kigali.

La nueva liga de campeones africana, que estaba previsto arrancara en marzo de 2020, es la primera colaboración entre la BAL y la NBA fuera de Estados Unidos. EFE