Rubi dice que Barça debió irse con 10 al descanso y lamenta no aguantaran 2-1

Sevilla, 9 feb (EFE).- Joan Francesc Ferrer 'Rubi', técnico del Betis, dijo hoy tras caer por 2-3 ante el Barcelona que el rival 'tenía que haberse quedado con diez en el minuto 38', por una segunda amarilla 'muy clara' que no se le sacó a Sergi Roberto, y lamentó la 'ingenuidad' de su equipo al no ser 'capaz de aguantar el 2-1 hasta el descanso'.

En la sala de prensa del Villamarín, el preparador bético afirmó que le causa 'más pesar no haber ganado' y haber encajado 'dos goles a balón parado' que decisiones arbitrales como ésa, pero admitió que 'es cierto que te corroe; ahí no hay ninguna discusión, está claro, ¿cómo no va a ser amarilla eso?', se preguntó.

'Con este tipo de rivales, si se quedan con diez habría sido otro partido, pero reconozco que la segunda parte de mi equipo no ha estado bien', admitió Rubi, que también se quejó de la segunda amarilla en la expulsión de Nabil Fekir, por protestar, ya que el árbitro 'podía haber sido más permisivo' y haberse 'dado la vuelta' nada más sacarle la primera.

Para el entrenador catalán, 'la primera parte fue muy buena y se vio un partido muy intenso', aunque les faltó 'picardía' para mantener el 2-1 hasta el descanso y también 'rematar al Barcelona', ya que 'es un gran equipo y si te equivocas, pues lo pagas'.

'No supimos defender ese último balón (antes del descanso) como si nos fuera la vida. Es una pena, más teniendo en cuenta el rival que es. En la segunda parte nos costó muchísimo y nos faltó el último pase, y lo que más me duele es no haber podido sacar nada positivo y haber encajado dos goles con faltas centradas', subrayó.

Aunque el Betis es decimotercero y se queda a nueve puntos de Europa, Rubi aseveró que 'la temporada no esta finiquitada para nada' y 'el tiempo' le 'va a dar la razón', y defendió que aún se pueden 'enganchar arriba' empezando por ganar en Leganés y en casa al Mallorca, 'aunque no es fácil recortar toda esta distancia'.

'El equipo está dando en general buenas sensaciones y creo que va a ganar muchos partidos hasta final de temporada. Vamos a pelear hasta el último minuto para ir reduciendo esa distancia', recalcó. EFE