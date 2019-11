Rubi: “La sensación que me queda es sensacional”

Madrid, 2 nov (EFE)-. El técnico del Betis, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, analizó en rueda de prensa el empate de su equipo en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid (0-0) en un encuentro en el que aseguró que la sensación que le queda es “sensacional” y que se van “muy contentos y muy satisfechos”.

“La sensación que me queda es sensacional. Creo que los jugadores han hecho un esfuerzo enorme de concentración, trabajo táctico e intensidad en los momentos que tocaba. Sacar un empate y tener alguna opción de transformar una ocasión de gol nos vamos muy contentos y muy satisfechos”, declaró.

Un partido para el que Rubi cambió el esquema, apostando por los tres centrales con los que jugó las dos últimas temporadas bajo el mando de Quique Setién: “La propuesta, sea con cinco o con cuatro, la intención es la misma que es ser protagonistas tener el balón y presionar arriba, pero en frente hay un rival, un señor rival. Obviamente hoy sabiendo que nosotros veníamos de dos partidos en cuatro días, muy exigentes, teníamos dos posibilidades que era rotar o proteger a los de atrás. Estos jugadores están capacitados en un entrenamiento cambiar al sistema. De cara al futuro no lo he pensado, hoy quería tapar los pasillos por dentro y tener un jugador más para defender los centros laterales”, analizó.

Una propuesta que, debido también a las bajas, le hizo colocar a Marc Bartra de pivote defensivo: “Le quiero agradecer su esfuerzo en una posición que obviamente no es la suya. Tenemos la lesión de Javi García y de William Carvalho y no tenemos a nadie en esa posición. Estoy muy satisfecho porque en cuatro días ha jugado dos partidos y nos está ayudando en muchas cosas. Además, poco a poco se va soltando más con la pelota”, ponderó.

Rubi fue preguntado sobre si se acabaron las dudas respecto a su futuro tras sumar cuatro puntos en dos encuentros clave antes del derbi frente al Sevilla: “No creo, porque en las últimas ruedas de prensa se pregunta por mi futuro. Supongo que se seguirá preguntando. Pero no me importa, lo importante es el Betis. El equipo está unido y con ganas de salir de ahí abajo y creo que será cuestión de tiempo”, dijo.

“En todo momento, como capitán de este barco a nivel de vestuario, no van a notar el más mínimo desánimo porque creo que no lleva a nada. Te prometo que en ningún momento me he preocupado de si va a ser mi último partido o no; el equipo está trabajando bien y nos han pasado muchas cosas en 12 jornadas y esperemos que a partir de ahora podamos ir para arriba”, añadió.

Un cambio de dinámica para el que Rubi se remonta a cuatro jornadas atrás: “Nosotros en el partido de la Real, a nivel de dentro del vestuario, estuvimos muy desacertados y hablamos claro; hubo un antes y un después. Pero en Granada fuimos a un partido muy igualado y no cayó de nuestro lado, pero el equipo estaba ya en otra onda”, valoró.

Tras este resultado, Rubi ya piensa en el derbi del próximo fin de semana frente al Sevilla: “Ahora vamos sobre todo a descansar fuerte porque ha sido una semana muy dura a nivel mental y a nivel físico. Vamos a hacer hervir el derbi y a disfrutarlo, en casa hemos tenido más regularidad y a ver si somos capaces de brindar la victoria a nuestra afición”, concluyó. EFE

