Rubiales no desveló lo que separó a Luis Enrique de Robert Moreno

Las Rozas (Madrid), 19 nov (EFE).- Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dejó sin responder la clave que ha separado los caminos de Luis Enrique y Robert Moreno tras nueve años compartiendo experiencias en banquillos, y afirmó que es una 'situación personal' que debe responder el seleccionador.

Luis Enrique pidió que su regreso fuese sin Robert Moreno en el cuerpo técnico. La razón que ha provocado el fin de una larga amistad, fue la única pregunta trasladada en varias ocasiones a Rubiales que dejó sin respuesta.

'Ni lo sé ni me compete. Luis Enrique llegó con su equipo y las situaciones personales las tendrá que contestar él', aseguró emplazando a los medios de comunicación a trasladar la cuestión el día de la presentación del seleccionador, aún sin fecha.

'Cumplir con nuestra palabra es muy importante. Las decisiones de Luis Enrique con respecto a su equipo, igual que la de Robert Moreno de no querer seguir, es una relación personal en la que nosotros no estamos. Cuando comparezca Luis Enrique dará las explicaciones que considere pertinentes', añadió.

Rubiales dejó claro en todo momento que 'el líder' del proyecto era Luis Enrique y que Robert habría sido seleccionador en la Eurocopa en todos los casos salvo uno, el momento en el que el técnico asturiano confirmase su deseo de regresar.

'Cuando presentamos a Robert no fue a un seleccionador de temporada, era el que iba a ir a la Eurocopa salvo que Luis Enrique quisiese volver a su puesto de trabajo. Las cuestiones entre ellos son cuestiones en las que no podemos entrar. Ahora vuelve el líder y tendrá que decidir su equipo. Todos sabíamos que quería volver, volvería. Hemos dado la cara y cumplido nuestra palabra. En la relación entre ellos no entramos', dejó claro.

El presidente aseguró que encontró una Federación que ocultaba temas y que ha convertido en 'un 10 sobre 10 en transparencia'. Por eso pidió a Robert que haga 'un ejercicio de coherencia' por haber cambiado su discurso tras afirmar en septiembre que si regresaba Luis Enrique daría un paso a un lado y estaría para sumar, y cuando ha ocurrido decidir marcharse.

'No nos arrepentimos de nada, daría los mismos pasos de nuevo. La salida nos habría gustado que se produjera de otra manera. El final era Robert de seleccionador o dando un paso a un lado como dijo. Volvemos al proyecto que lideraba Luis Enrique y que siguió su segundo por un accidente de la vida. Para suavizar su aterrizaje de vuelta descartamos otro equipo de trabajo. Si quien ha ocupado el banquillo ha decidido el día que jugábamos el ultimo partido que se marchaba y no seguía, no teníamos otra salida', justificó.

Desveló además que Luis Enrique le pidió antes de su comparecencia que no desvelase nada en 'las cuestiones que se susciten entre él y los miembros del staff', y dejó claro que 'los problemas entre el cuerpo técnico tienen que solucionarlos entre ellos' y es el asturiano quien decide como será su vuelta 'para llegar lo más lejos posible en la Eurocopa'. EFE