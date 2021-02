Rubio: 'Contra el campeón de la NBA tienes que hacer muy bien los 48 minutos'

Los Ángeles (EE.UU.), 16 feb (EFE).- Ricky Rubio aseguró hoy a Efe, tras la ajustada derrota de los Minesota Timberwolves ante Los Angeles Lakers (104-112), que contra un equipo como el actual campeón de la NBA hay que bordar el partido desde el principio al final para tener opciones de llevarte la victoria.

'Por supuesto, cuando juegas contra un campeón de la NBA tienes que hacer las cosas muy bien los 48 minutos', dijo Rubio, quien lamentó que, tras tres cuartos muy buenos y meritorios de los Wolves, el último parcial fuera más flojo 'sobre todo en defensa'.

El base consiguió 13 puntos (5 de 12 en tiros), 8 asistencias y 4 rebotes frente a 2 pérdidas en 29 minutos, y disputó un bonito duelo español ante Marc Gasol, que aportó para los Lakers 11 puntos (4 de 7 en tiros, 3 de 4 en triples), 5 rebotes, 2 tapones y una asistencia en 30 minutos.

El pívot de los angelinos anotó además un triple decisivo para certificar el triunfo visitante.

Juancho Hernangómez, compañero de Rubio en los Wolves, se quedó sin pisar hoy la cancha.

Tras agarrar el timón de los de Minesota ante la ausencia por lesión de D'Angelo Russell, Rubio destacó que tanto en el desenlace del encuentro como en todo el partido estuvo 'espectacular' Anthony Edwards, número uno del pasado draft y que hoy logró 28 puntos.

'Es un novato pero tiene mucha confianza. Es especial', dijo.

'Sí es verdad que (en el cuarto parcial) no hemos tenido el balón para Karl-Anthony Towns, y que tendríamos que haberlo buscado un poco más', admitió.

'Pero en defensa... Pues por supuesto, LeBron James ha empezado a coger el partido (para los Lakers) y a diseccionarlo como él sabe y como nadie más sabe en esta liga. Pero bueno, tenemos que aprender de eso, de que tenemos que seguir jugando como hemos jugado hoy, con ese espíritu, y al final las victorias van a caer.', añadió.

El español se mostró optimista, dijo que cada vez está más cómodo en el conjunto, y enfatizó que los Wolves se divirtieron hoy sobre la pista pese a caer finalmente ante los Lakers.

En otro sentido, Rubio subrayó que mantiene el ánimo alto aunque los resultados no acompañen a su equipo.

'No, no he perdido motivación. Al final, cuando las cosas no salen, incluso hay más motivación para trabajar más duro. Sí que es verdad que, bueno, cuando pierdes es más difícil todo, pero es entonces cuando realmente tienes que estar', argumentó al insistir en que tienen que 'seguir trabajando pase lo que pase'.

Los Wolves, que son colistas de la Conferencia Oeste y el peor equipo de la liga con 7 partidos ganados y 21 perdidos, se enfrentarán el miércoles a los Indiana Pacers. EFE