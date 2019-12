Rubio no tuvo su mejor inspiración encestadora y Willy siguió sin ver acción

Houston (EE.UU.), 4 dic (EFE).- No fue la mejor jornada para los jugadores españoles, el base Ricky Rubio, que no tuvo su mejor inspiración encestadora y el pívot Willy Hernangómez, que siguió sin ver acción.

Rubio viajó con los Suns de Phoenix hasta Orlando, donde su equipo no pudo superar el duelo ante el equipo local de los Magic que se impusieron con facilidad por 128-114.

El jugador internacional español esta vez no tuvo su mejor inspiración encestadora al quedarse con apenas cuatro puntos en los 25 minutos que disputó como titular.

Rubio apenas anotó 2 canastas de 9 tiros de campo, tras fallar los tres intentos de triple, y no fue a la línea de personal.

El jugador de El Masnou si cumplió y fue el líder en la dirección del ataque de los Suns al repartir nueve asistencias, además de capturar tres rebotes, incluidos dos ofensivos, recuperó un balón, no perdió ninguno y cometió dos faltas personales.

Pero al final Rubio no pudo evitar la derrota de los Suns, que tienen marca perdedora de 9-11, con 4-4 de visitantes.

Mientras que el mayor de los hermanos Hernangómez le tocó de nuevo ver las acciones de su equipo, los Hornets de Charlotte, desde el banquillo, que de locales se impusieron con facilidad por 106-91 a los Warriors de Golden State, en duelo de perdedores.

De nuevo, el entrenador de los Hornets, el hispano James Borrego, confirmó que no cuenta para nada con el pívot internacional español, al no darle ningún minuto aunque el nuevo titular, el congoleño Bismack Biyombo no tuvo su mejor inspiración encestadora ni presencia dentro de la pintura.