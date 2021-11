Rublev: 'Feliciano estuvo a un nivel fuera de lo normal'

Madrid, 28 nov (EFE).- El ruso Andrey Rublev calificó como justa la victoria del español Feliciano López, del que dijo que estuvo a un nivel espectacular, 'fuera de lo normal', para dar el primer triunfo a España en el enfrentamiento contra Rusia.

El décimo tenista del ránking mundial destacó la transformación de su rival tras el primer set. 'La forma en la que estaba jugando en el primer set era la normal en sus últimos años. Especialmente ahora que no está tan bien. Lo que no es normal es lo de después, pero a veces pasa. Cada vez que juega en Madrid da lo mejor que tiene. Está muy concentrado', dijo Rublev.

'Da todo en cada punto y jugó increíble. En los puntos que tuve para romperle el saque sirvió a 190 con el segundo. No muchos jugadores pueden evitar las dobles faltas en esa situación. Capturó bolas increíbles con la volea. Jugó muy bien y mereció ganar', asumió el ruso.

Rublev reconoció que el ambiente impulsó a Feliciano. 'Para él es muy importante porque es de aquí y juega ante su público. Tiene un estado de ánimo muy distinto. Perfecto, muy concentrado. No tengo nada que decir', añadió el número dos de Rusia designado para disputar también el encuentro de dobles.

'Me siento decepcionado porque no pude dar el punto a mi equipo. Era un partido muy importante pero no pudo decir nada porque lo di todo. Feliciano jugó fuera de lo normal. Si jugara así más veces todavía estaría a un alto nivel', aseguró. EFE

apa/ism