Rublev: 'La temporada ha sido increíble para mí'

Londres, 17 nov (EFE).- El tenista Andrey Rublev, que quedó eliminado este martes de las Finales ATP, reflexionó sobre su temporada y apuntó que ha sido increíble por todas las cosas que ha logrado.

'No me puedo quejar de esta temporada. Estoy encantado con ella. He ganado torneos que no había ganado nunca, he ganado más partidos que nunca y he sido top ten por primera vez. La temporada ha sido increíble para mí. Podría haber sido mejor, pero también podría haber sido mucho peor', dijo el ruso en rueda de prensa.

Rublev se ha quedado sin posibilidades de pasar a semifinales tras perder en tres sets con Stefanos Tsitsipas en un encuentro en el que llegó a tener un punto de partido que desperdició con una doble falta.

Pese a ello, Rublev ha completado una temporada con cuarenta triunfos, cinco títulos -el que más hasta la fecha- y el mejor ránking de su carrera.

Acabará el año con un duelo ante Dominic Thiem, que ya está clasificado para semifinales como primero de grupo.

'Va a jugar sin presión porque ya está clasificado para semifinales. Yo daré lo mejor de mí para intentar competir', añadió. EFE