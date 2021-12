Rublev: 'Le dejé volver al partido y todo se complicó'

Madrid, 2 dic (EFE).- Andrey Rublev reconoció que permitió la reacción de su rival, el sueco Elias Ymer, y que eso le complicó mucho hasta el final, aunque terminó por vencer y dar el primer punto a Rusia en el enfrentamiento contra Suecia en los cuartos de final de la Copa Davis.

'Todo estaba bajo control. Estaba bastante confiado con 6-2 y después con el servicio a favor para ganar el partido y me relajé un poco en el segundo set cuando no debería haberlo hecho. Perdí algunas derechas fáciles que normalmente no fallo. Le dejé volver al partido y ya comienza a creer en sus posibilidades y luego todo se complica. Se creció', lamentó Rublev que ganó en tres sets después de dos horas y cuarto.

Rublev reconoció que Ymer empezó a creer en la victoria. 'Creyó en sí mismo y yo estaba jugando como con miedo y al comenzar el tercer set me dije que si quería ganar tenía que cambiar la actitud y comenzar también a creer y a pensar que ganar el partido dependía de mí y no de él', añadió.

'Empecé a jugar algo mejor. Cada juego tuve oportunidades, puntos de rotura pero no pude hacerlos. Finalmente lo conseguí en el tie break', recordó el ruso entrenado por el español Fernando Vicente.

El quinto jugador del mundo reconoció que había bajado su nivel en la segunda parte de la temporada. 'En la segunda mitad del año no he estado haciendo las cosas bien. No hacía las cosas que normalmente hago o el nivel de la primera parte del año', reconoció Rublev.

El número dos del equipo ruso asume los vaivenes de concentración que padece en la pista ante rivales inferiores en la clasificación que se crecen en la Copa Davis.

'Empiezo a perder la concentración rápido y no juego de la misma manera. Los rivales no tienen nada que perder y acaban de jugar muy bien al tenis. Elías, por ejemplo, si jugara así constantemente a lo largo del año tendría un puesto muy alto. Por eso no está entre los cien primeros'.

Rublev califica a la Copa Davis como una competición distinta, donde el ránking no influye y los rivales se crecen. La presión, además, es determinante.

'La Copa Davis es completamente diferente. Es distinto cuando juegas para ti que cuando juegas por tu país. Cuando juegas partidos individuales te conoces, no puedes fallar, no tienes segundas oportunidades en el caso de perder un individual. Si pierdes el torneo ha terminado. Aquí juegas en equipo. Así que, incluso si pierdes, todavía tienes oportunidad de ganar partidos. Cuando estás en un equipo fuerte que debería ganar, tienes mucha presión porque tienes la obligación de ganar', dijo.

'Todos los jugadores, no importa que sean el 100 o el 200 pueden tener sus posibilidades. Cuando saltas a la cancha tienes la presión de ganar sí o sí, por tu país y todas esas cosas. Y al otro lado, un chico que no tiene nada que perder, tiene cero presión. Al final empiezan a jugar sin miedo y a pegar duro a la bola y a sentirse seguros. Al final esa es la razón por la que creo que hay resultados extraños aquí', agregó Andrey Rublev. EFE

