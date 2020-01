Rudy: 'Estoy abierto a vivir otros Juegos Olímpicos con la selección'

Madrid, 21 ene (EFE).- Rudy Fernández, jugador del Real Madrid, se mostró 'abierto' a vivir en Tokio otros Juegos Olímpicos con la selección española de baloncesto, con la que querrá seguir ganando títulos 'siempre que la mente y el cuerpo estén donde tienen que estar'.

“Estoy abierto a vivir otros Juegos Olímpicos con la selección. Esto lo he hablado con toda la gente del Real Madrid y nunca he tenido problemas a la hora de tomar decisiones. El Real Madrid siempre me ha apoyado a la hora de tomarlas y desde aquí quiero agradecer esa confianza' dijo el alero en una entrevista con la televisión oficial del club blanco.

'Siempre que la mente y el cuerpo estén donde tiene que estar, querré seguir ganando títulos con la selección, que también es una de mis familias”, añadió Rudy, que cumple su octava temporada en el equipo y acaba de ampliar su contrato otros dos años, hasta el 30 de junio de 2022.

Se mostró 'muy orgulloso' por haber decidido fichar por su actual club, en el que no imaginaba 'que iban a ir tan bien las cosas' y del que recordó que 'todo el cuerpo técnico, el presidente y los jugadores' con los que ha coincidido les han llevado 'siempre' a competir por todos los títulos.

'Es cierto que hemos perdido finales, pero también hemos ganado muchas de ellas. Jamás pensé que ganaría 17 trofeos en ocho años”, añadió el balear, para quien cada título 'es muy especial', si bien se queda con la primera Euroliga, ya que se ganó en Madrid y llegó tras perder dos finales en los años anteriores. 'Mi prioridad era conseguir títulos, pero en concreto la Euroliga, y ya llevo dos con el Real Madrid”, dijo.

A sus 34 años, admite que se enfrenta a una temporada 'muy exigente', que el físico 'a veces no da' y que 'con la edad el cuerpo va pesando', si bien recuerda que el empuje que le da la afición en el Palacio le hace sacar 'energía de no sé dónde' y que 'vibrar' con ellos le hace sentir 'felicidad y orgullo de vincularme' por llevar ocho años vinculado a la entidad.

Y preguntado por como cómo le gustaría ser recordado, respondió que 'como un jugador comprometido con el club' ya que considera que lo que le ha hecho crecer como jugador y ser el que es actualmente es su capacidad de adaptarse a lo que necesite el equipo 'y estar en momentos difíciles ayudando a quien lo necesite”. EFE