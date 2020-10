Rueda espera que la 'justicia divina' premie a Chile tras el palo de Uruguay

Santiago de Chile, 12 de oct (EFE).- El seleccionador de Chile, Reinaldo Rueda, dijo este lunes que espera que 'la justicia divina' premie a su equipo este martes ante Colombia por las eliminatorias a Catar 2022, después de la controvertida derrota (2-1) que sufrió La Roja contra Uruguay en la primera fecha.

Rueda reconoció que perder frente a Uruguay con la polémica del VAR fue difícil de aceptar después del 'esfuerzo y la mística' que puso el equipo, pero abogó por 'no llorar sobre la leche derramada' y apeló a la 'responsabilidad social' de todo el mundo del fútbol por equivocarse lo menos posible para cuidar este deporte y 'no destruirlo'.

La discutida jugada se produjo en el minuto 87, cuando el volante chileno Víctor Dávila centro un balón que fue interceptado con una mano por el defensor Uruguayo Sebastián Coates.

Los dirigidos por Rueda reclamaron penalti, pero el árbitro paraguayo Éber Aquino dejó seguir el juego. En el minuto 88, el árbitro recibió por intercomunicador el análisis del VAR y decidió no sancionar la jugada sin haber revisado las imágenes personalmente.

'El fútbol ha dado alegrías, y también momentos difíciles. A veces crueles con algunas decisiones. Hay que tener equilibrio y debemos ser positivos. Si hubo esa equivocación esperemos que haya sido de buena fe. Y que la justicia divina nos premie al final', expresó Rueda en conferencia de prensa.

Respecto a su rival de este martes, que goleó por 3-0 a Venezuela, Rueda dijo que 'será un rival muy competitivo' ya que se trata de 'un equipo muy equilibrado, sólido, con goleadores en ligas importantes. Será un rival muy competitivo'.

'La mentalidad es sumar. Chile puso el fútbol en Montevideo, atractivo, vistoso, y no pudimos traernos los puntos. Ahora creo que frente a Colombia son partidos muy equilibrados, muchos de ellos de sus jugadores están pasando un mejor momento. Todo pasará por una pequeña diferencia, por la aplicación colectiva, tanto por una rebeldía', expresó Rueda.

El inicio de las eliminatorias para el plantel chileno se dio con multitud de lesiones y esa primera derrota en Montevideo, consumada en los minutos del descuento.

Sin embargo, no todo son malas noticias y para este martes Rueda recuperó al lateral derecho y actual jugador del Flamengo, Mauricio Isla, que no pudo estar frente a la Celeste, pues no cumplía con las normas sanitarias de Uruguay al haber dado positivo por coronavirus días antes.

'Mauricio (Isla) es importantísimo. Todos conocemos su inteligencia, trayectoria, su liderazgo, su nueva vida en un equipo grande, y que ha podido adaptarse rápidamente. Transmite alegría, ojalá que eso nos aporte bastante', dijo Rueda sobre el lateral, que se presume que será titular, aunque el técnico no quiso aún adelantar quiénes serán de la partida.

Chile recibirá este martes en Santiago a Colombia por la segunda fecha de las eliminatorias el Mundial de Catar 2022. EFE