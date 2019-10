Rueda: “Fortalece el resultado, pero hay que mejorar”

Alicante (España), 15 oct (EFE).- El seleccionador de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, afirmó este martes, tras la victoria por 3-2 ante Guinea, que ese resultado fortalece el trabajo de su equipo, pero admitió que debe mejorar para el futuro.

“Sabíamos que iba a ser un partido complicado por las características del rival, muy físico y atlético. El resultado, por la reacción en el segundo tiempo, nos fortalece, pero tenemos que mejorar”, admitió.

Rueda reconoció que a Chile le faltó “descifrar mejor el juego” en el primer acto y justificó las dudas de su equipo al señalar que había varios jugadores que debutaban en la selección o que apenas participan en sus equipos.

“Este partido se va a parecer a muchos de los que vamos a disputar en casa”, comentó el técnico chileno, quien apuntó que la causa de los problemas ofensivos de su equipo está en la falta de “movilidad” de los jugadores.

El seleccionador de Chile recordó que ya avisóde que el camino hacia el Mundial “no será fácil” y pidió no vivir de pasado ni del recuerdo “porque este equipo no es el mismo que quedó campeón hace años”.

“Tenemos otra generación diferente”, insistió Rueda, quien aseguró que la afición chilena es consciente de la nueva etapa que vive su selección. “A mí la gente me dice que tenga paciencia y aguante”, añadió.

“El fútbol me trajo aquí y si me tengo que ir me iré tranquilo, pero no podemos vivir del pasado. Tenemos lo que tenemos y a buen entendedor con pocas palabras basta”, explicó en relación al potencial deportivo actual del fútbol chileno.

“Venimos de no estar en un Mundial y de ser cuartos en la Copa América. No vamos a jugar igual que hace diez años, pero no perderemos el ADN chileno”, sentenció. EFE

1004341