Rusia acudirá a los tribunales si privan a atletas rusos del estatus neutral

Moscú, 8 jul (EFE).- La Federación Rusa de Atletismo (FRA) acudirá a los tribunales en caso de que se niegue a los atletas rusos la posibilidad de participar en las competencias incluso en estatus neutral, declaró este miércoles Yevgueni Yúrchenko, presidente de la FRA.

'La privación del estatus neutral es una violación monstruosa de los derechos de los deportistas. Considero que es necesario defenderlos en los tribunales', afirmó en una entrevista con el canal de televisión Match!.

El atletismo ruso, inhabilitado desde 2015 por dopaje, espera ahora la el dictamene de World Athletics tras expirar el pasado 1 de julio el plazo para el pago de 5 millones de dólares de multa, paso previo para su rehabilitación.

En marzo pasado World Athletics, nueva denominación de la antigua IAAF, limitó a diez los atletas neutrales que Rusia podría enviar a Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos y puso como condición que la FRA pagara la millonaria multa.

El presidente de la FRA argumentó que 'en el deporte se dan casos de trampas, y habitualmente este error corre a cargo del atleta y su entrenador, y no del país'.

'Nos preguntan a menudo por qué no fuimos antes a los tribunales y no armamos un escándalo. Para nosotros lo más importante era que nuestra selección fuese a la Olimpiada. En la actualidad la federación no tiene dinero. Los últimos ingresos fueron en diciembre de 2019', se lamentó.

Ante la inminente negativa del estatus neutral a los atletas rusos, la pertiguista Aksana Gataullina admitió hoy que valoraba la posibilidad de cambiar su ciudadanía.

'Esperaré hasta lo último, pero si la cosa se pone difícil... No puedo esperar diez años, la carrera deportiva puede terminar de golpe', dijo.

En ese sentido también se expresó anteriormente la atleta rusa María Lasitskene, triple campeona mundial de salto de altura.

El ministro de Deporte ruso, Oleg Matitsin, cuestionó en entrevista con Match! esa posibilidad.

'Respetamos cualquier decisión de nuestros deportistas, aunque no imagino mayor honor que ser ciudadano ruso. Ellos deben comprender que no podrán participar durante tres años en competencias internacionales bajo otra bandera. No comprendo qué ganarán los atletas con un cambio de ciudadanía', explicó.

En noviembre pasado la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) denunció que altos funcionarios rusos habrían mentido y falsificado documentos a la hora de explicar el paradero del saltador Danil Lysenko cuando éste debía someterse a controles antidopaje sorpresa.

Por ese motivo, el entonces presidente de la FRA, Dmitri Shaliajtin, fue apartado, tras lo que pocos días después presentó su renuncia irrevocable.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha castigado a Rusia con cuatro años de aislamiento internacional por connivencia con el dopaje, por lo que los deportistas rusos sólo podrían competir como neutrales en los Juegos de Tokio 2020 -ahora 2021- y los de Invierno de Pekín 2022.

Ahora, incluso esta posibilidad se torna incierta.EFE