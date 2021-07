Rusia asegura que cumplió las normas internacionales al sobrevolar el Báltico

Moscú, 8 jul (EFE).- Rusia aseguró hoy que cumplió las normas internacionales cuando dos de sus aviones de combate sobrevolaron hoy el mar Báltico, lo que causó una alerta de seguridad que interrumpió el acto al que asistía el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la base de la OTAN en Siauliai, en Lituania.

'El 8 de julio dos cazas Su-24 de la Flota del Báltico efectuaron un vuelo de entrenamiento rutinario en el espacio aéreo sobre aguas neutrales del mar Báltico', informó el ministerio de Defensa de Rusia, según la agencia oficial TASS.

'El vuelo se llevó a cabo bajo el estricto cumplimiento de las normas internacionales sobre el uso del espacio aéreo, sin violar las fronteras de otros Estados', recalcó Moscú.

La OTAN dijo previamente que Rusia no había advertido de la presencia de esos dos cazas sobre el mar Báltico.

Fuentes de la Alianza Atlántica indicaron a Efe que 'dos cazas Eurofighter de la OTAN despegaron para identificar a dos aviones que volaban sobre el mar Báltico. Identificaron a dos SU-24 que se dirigían al noreste'.

Estos dos aviones de combate rusos 'no enviaron un plan de vuelo, no tenían sus transpondedores encendidos y no hablaron con los controladores del tráfico aéreo', agregaron.

Sánchez, en la última jornada de su gira báltica, inició su agenda en Lituania con una visita a esa base en la que existe un contingente español que participa en la misión de policía aérea báltica frente a posibles amenazas rusas.

Mientras Sánchez pronunciaba un discurso, fue interrumpido por las voces de los pilotos que accedieron a la carrera al hangar y dieron la alarma ante la presencia de un avión no identificado tras los que se subieron a los cazas para despegar en misión identificativa. EFE

