Rusia confirma baja de Medvédev y Tarpíschev rebaja expectativas del equipo

Moscú, 17 nov (EFE).- La Federación Rusa de Tenis confirmó hoy a Efe la baja de su número uno, Daniil Medvédev, ausencia que, según el legendario capitán ruso, Shamil Tarpíschev, reduce notablemente las opciones de su equipo de ganar la Copa Davis.

Según explicó a Efe una portavoz de la federación, aunque Medvédev se lo comunicó a Tarpíschev el sábado, la decisión final sobre la composición definitiva del equipo se tomó tras consultas en Madrid.

'Con Medvédev podíamos haber luchado no sólo por la clasificación para los cuartos de final, sino por la victoria en el torneo', lamentó Tarpíschev en declaraciones al diario 'Kommersant'.

El capitán explicó que una vez el jugador le informó por teléfono de sus intenciones, Tarpíschev le dijo que no se precipitara y que volverían a hablar el sábado.

Incluso le propuso que viajara a Madrid para apoyar al equipo en la primera fase y si este se clasificaba para las eliminatorias, entonces podría entrar en la competición ya descansado, pero éste se negó.

'Me prometió que se lo pensaría, pero por la mañana me confirmó que no puede ayudar al equipo. Dijo que lo había hablado con sus compañeros y que estos le entendieron', comentó el capitán.

Aunque en entrevista con Efe hace menos de dos semanas aseguró que todo dependería del estado físico del jugador al término del último torneo del año, admitió que contaba con que Medvédev fuera de la partida.

'Por supuesto, contábamos con Medvédev, pero nos hacemos cargo. No se puede hablar aquí de ninguna falta de patriotismo', apuntó.

Se mostró convencido de que el hecho de que Medvédev jugara seis finales consecutivas entre agosto y octubre fue una carga física demasiado grande para el tenista, que renunció a la Copa Kremlin para descansar y después cayó en París y Londres.

Según la prensa, la clave de la decisión de Medvédev fue la dolorosa derrota ante Rafa Nadal, al que dominaba en el tercer set por 5-1, revés que no ha podido superar.

'Ahora nos toca batirnos sin Medvédev. Ya no tenemos opciones de introducir variaciones en el equipo. Está claro que Khachánov y Rublev tendrán que jugar sin sustitutos', admitió

Y negó que el hecho de que los croatas hayan perdido a Cilic les convierta en un equipo 'mucho más fácil' que el equipo anfitrión, la España de Nadal.

El equipo ruso está compuesto por Karen Khachánov (17º en el ránking ATP) y Andrey Rublev (23º), que jugarán los individuales, y Yevgeny Donskoy (114º), que podría entrar en el doble.

Rusia, que ganó la Copa Davis en 2002 y 2006, está encuadrada en el grupo B junto a la actual campeona, Croacia, con quien debuta el lunes, y España, a la que se medirá el martes.EFE