Rusia considera que el mercado del crudo está equilibrado y no hay déficit

Moscú, 21 abr (EFE).- El mercado del petróleo está equilibrado en estos momentos y no se observa déficit alguno de crudo, declaró este miércoles el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak.

'De momento vemos que el mercado está equilibrado', dijo el alto cargo ruso a la prensa, citado por la agencia TASS.

Novak añadió que las próximas reuniones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y diez productores independientes aliados, grupo conocido como OPEP+, previstas para el miércoles 28, serán por videoconferencia.

'De momento no he recibido ninguna propuesta respecto a la posibilidad de no celebrar una reunión al nivel de ministros. Por ahora están planificadas tanto la reunión del Comité Ministerial Conjunto de Supervisión (JMMC), como la reunión ministerial', dijo.

No obstante, puntualizó que, si los restantes integrantes del grupo deciden que no es necesario reunirse al nivel de ministros, 'la reunión del JMMC sí se llevará a cabo'.

La OPEP ha mantenido a lo largo del último año los recortes de extracción de petróleo con el fin de equilibrar el mercado y los precios, que se derrumbaron por la caída de la demanda ocasionada por la pandemia del nuevo coronavirus.

En la última reunión ministerial del cartel y sus aliados se decidió mantener las restricciones a todos los países miembros, con excepción de Kazajistán y Rusia, a los que se les permitió incrementar las producciones en 20.000 y 130.000 barriles diarios, respectivamente.

Así, la OPEP+, responsable de cerca del 60 % de la producción mundial de petróleo, seguirá sin producir unos 6,85 millones de barriles diarios (mbd) de crudo, del total de 9,7 mbd que rebajó en mayo de 2020, cuando implantó el recorte en lo más duro de la pandemia de la covid-19.

Estas medidas, además del optimismo generado por el inicio de varios programas de vacunación, han permitido la recuperación de los precios del petróleo. EFE