Rusia llama a EEUU a prestar atención a las acciones de Ucrania en el Donbás

Moscú, 5 abr (EFE).- Rusia llamó hoy a Estados Unidos a prestar atención no a la movilización de las tropas rusas cerca de la frontera ucraniana sino a las 'inadmisibles' acciones de Ucrania en el Donbás, escenario en las últimas semanas de una escalada de tensión entre el Ejército ucraniano y las milicias separatistas.

'Los estadounidenses nos expresaron su preocupación y les respondimos que ésta no está justificada', dijo Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso.

Riabkov subrayó, según la agencia Interfax, que los estadounidenses 'no deben preocuparse de lo que, como ellos afirman, hace Rusia, sino del comportamiento inadmisible de Kiev, que no sólo no cumple con las medidas acordadas en Minsk, sino que niega cada vez de manera más desafiante el acuerdo (de paz) mismo'.

'Si nuestros colegas estadounidenses se preocuparan de eso, entonces realmente ayudarían a la estabilización de la situación', afirmó.

En cuanto a la movilización de tropas rusas, el diplomático respondió: 'En nuestro territorio, en territorio ruso, realizamos las actividades que consideramos necesario (...)'.

La pasada semana el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, alertó a Occidente de que Rusia había incrementado su presencia militar en la frontera con Ucrania y mantuvo su primera conversación telefónica con el líder de EEUU, Joe Biden, que le expresó su apoyo ante la 'agresión de Rusia'.

Además, Ucrania se dirigió a la OTAN con la petición de organizar maniobras conjuntas entre el Ejército ucraniano y las tropas aliadas, con el fin de evitar provocaciones rusas.

Según la misión de observación especial de Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), las violaciones de alto el fuego en el Donbás se dispararon en los últimos días.

Desde 2014 el Ejército ucraniano y los rebeldes prorrusos se enfrentan en el Donbás en un conflicto armado que se ha cobrado la vida de unas 14.000 personas, según la ONU.

Desde 2015 hay un alto el fuego en vigor que fue reforzado en 2020, pero que registra continuas violaciones.

Zelenski, que tiene previsto abordar esta semana con los líderes de Alemania y Francia la situación en el Donbás, denunció la muerte de 20 soldados ucranianos en el frente del este de Ucrania desde principios de año, cuatro de ellos a finales de marzo.

Por su parte, las autoridades de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk han advertido de que Kiev está acumulando tropas y equipos militares, desde tanques a piezas de artillería, en la línea de separación de fuerzas.

'Si tomamos el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de este año vemos un gran incremento en el número de ataques', dijo Denis Pushilin, líder de la república popular de Donetsk, a la prensa rusa.

Pushilin no descartó una ofensiva ucraniana -'Ucrania lo tiene todo preparado'- y advirtió, que en caso de producirse, sería 'funesta para toda Ucrania'.

Las autoridades separatistas de Lugansk informaron de que el pasado sábado el Ejército ucraniano atacó el territorio con armamento pesado prohibido por los acuerdos de Minsk (calibre 122 milímetros) por primera vez desde la firma del alto al fuego reforzado de julio de 2020.

Según esas informaciones, la artillería ucraniana martilleó varias localidades, ataque al que respondieron las milicias apoyadas por Rusia. EFE