Rusia niega la acusaciones 'infundadas' sobre ciberataque ruso al Bundestag

Moscú, 4 jun (EFE).- Rusia negó hoy las acusaciones 'infundadas' de Alemania sobre un ataque informático que sufrió el Bundestag en 2015 y que Berlín atribuye a los servicios secretos rusos.

'Rechazamos enérgicamente las alegaciones infundadas de Alemania sobre la implicación de instituciones oficiales de Rusia en un ciberataque al Bundestag alemán en 2015', declaró este jueves la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova.

'No hay nada que confirme las especulaciones sobre un cierto rastro ruso' del ataque, enfatizó, al asegurar que Alemania no ha proporcionado ninguna prueba de la supuesta implicación de Rusia en el ataque y no ha podido explicar en qué se basan las acusaciones 'absurdas y sinsentido'.

Por contra, aseguró en su rueda de prensa semanal, que la mayoría de los ataques cibernéticos que ha sufrido Rusia desde el exterior entre 2019 y 2020 provenían de 'territorio alemán', y el Centro Nacional de Rusia para la Coordinación de Incidentes Informáticos envió 75 quejas a la parte alemana, que solo respondió en 7 casos.

El Ministerio de Exteriores alemán presentó el 28 de mayo una queja formal al embajador ruso en el país, Serguéi Necháev, en relación al ataque informático que sufrió el Bundestag en 2015.

Según un comunicado, el secretario de Estado de Exteriores, Miguel Berger, le comunicó al embajador ruso que Alemania reclamará en Bruselas la activación del sistema de sanciones previsto por la Unión Europea en casos de ciberataques contra los presuntos culpables del delito.

A principios de mayo, la Fiscalía General del Estado emitió una orden de detención contra el ciudadano ruso Dimitri Badin, al que se acusa de haber realizado, en connivencia con individuos por el momento desconocidos, actividades de espionaje contra Alemania por encargo de una potencia extranjera.

Según la Fiscalía, el sospechoso es un integrante del grupo de hackers conocido como APT28, al que responsabiliza de los ataques ocurridos en abril y mayo de 2015; al mismo tiempo, afirma tener pruebas de que en el momento de los hechos Badin pertenecía al servicio de inteligencia militar de Rusia, GRU. EFE