Rusia no enviará tropas a Afganistán pese a la situación 'preocupante'

Moscú, 5 jul (EFE).- Rusia no tiene planes de enviar tropas a Afganistán pese a su preocupación por la situación en ese país centroasiático tras la retirada de las tropas extranjeras y la ofensiva de los talibanes, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

'No. No hay ninguna conversación al respecto', dijo el portavoz tras ser preguntado sobre el particular en su rueda de prensa telefónica diaria.

Admitió que el desarrollo de la situación en Afganistán tras la salida de las tropas estadounidenses y sus aliados es 'muy preocupante'.

'Estamos observando y constatamos que lamentablemente tiene lugar una desestabilización' en el país centroasiático, añadió Peskov, que aludió al agravamiento de la situación en la frontera entre Afganistán y Tayikistán.

Esta madrugada 1.037 militares afganos se vieron obligados a refugiarse en territorio tayiko debido a una ofensiva del movimiento talibán, según informó el servicio de prensa de las tropas guardafronteras de Tayikistán.

Los militares afganos tuvieron que escapar de varios distritos de la provincia Badajshán, tomados por los talibanes, y fueron acogidos en Tayikistán en base 'al principio de buena vecindad y de la no injerencia', señaló el Servicio Guardafronteras tayiko.

En ese contexto, Peskov señaló que 'en dependencia de cómo se desarrolle la situación -y no se desarrolla de la mejor forma posible- nuestros militares y guardafronteras adoptarán algún tipo de medida'.

Entre 1992 y 2005 la vigilancia de la frontera de Tayikistán con Afganistán estuvo a cargo de guardias fronterizos rusos en virtud de un acuerdo entre Dusambe y Moscú.

Las fuerzas de la coalición comenzaron la retirada de Afganistán, de 2.500 militares estadounidenses y 7.000 de la OTAN, el pasado 1 de mayo tras casi 20 años de guerra, un proceso que se espera que se complete a principios de septiembre y que deja un vacío en este país aprovechado por los talibanes para tomar nuevos territorios. EFE