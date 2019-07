$!Rusia rechaza acusaciones en derribo MH17 y pide “análisis imparcial” datos

“Desde el principio Rusia ha ofrecido su participación y cooperación para establecer la culpabilidad de esta terrible tragedia. No nos han dado esta oportunidad, de manera que no podemos aceptar como objetivos los resultados de la investigación en la que nuestro país no ha participado”, recalcó.

El avión que viajaba entre Amsterdam y Kuala Lumpur fue abatido el 17 de julio de 2014 por un misil tierra-aire disparado desde una zona controlada por milicias separatistas prorrusas, y el Consejo de Seguridad de Holanda concluyó que se trataba de un misil Buk de fabricación rusa.

El mes pasado, el Equipo de Investigación Conjunta apuntó a tres ciudadanos rusos y un ucraniano como implicados en el lanzamiento del misil que derribó la aeronave.

El embajador ruso en Holanda, Aleksandr Shulgin, declaró hoy que Rusia no ha recibido una solicitud de Holanda para la extradición de los acusados, que serán juzgados en ausencia en un juicio que comenzará en 2020.

“No hemos recibido esa solicitud de la parte holandesa y es poco probable que la recibamos, ellos saben perfectamente lo que dice nuestra legislación al respecto”, señaló el embajador en unas declaraciones a la agencia RIA Nóvosti.

Agregó asimismo que EEUU y Ucrania no han compartido hasta ahora los datos sobre la catástrofe a disposición de sus países.

“Ucrania inventó una historia inverosímil de que sus instalaciones de radar el día de la catástrofe estaban todas pasando un mantenimiento rutinario”, apuntó.

El diplomático llamó a un juicio “independiente e imparcial” sobre el suceso que tenga en cuenta todas las circunstancias y versiones de lo sucedido, y no solo la que impone la acusación.