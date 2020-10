Rusia se retira de las consultas a tres bandas sobre el derribo del MH17

Moscú, 15 oct (EFE).- Moscú se retirará de las consultas a tres bandas con Holanda y Australia sobre el derribo del vuelo MH17 en el este de Ucrania el 17 de julio de 2014, debido a la decisión de La Haya de llevar a Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

'Sin esperar siquiera los resultados intermedios de las consultas, La Haya eligió otro camino, al llevar a Rusia ante el TEDH. Esos pasos inamistosos de Holanda privan de sentido las consultas tripartitas y nuestra participación en ellas', afirmó el Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado.

El Gobierno holandés anunció el 10 de julio pasado que llevará a Rusia ante el TEDH en Estrasburgo por 'su papel' en el derribo del vuelo MH17, que causó la muerte de 298 personas, en su mayoría holandeses.

'Holanda desde el primer día se atuvo a una sola versión y la promovió tanto en el marco de la investigación técnica del Consejo de Seguridad de Holanda, como de la investigación penal (...) Naturalmente ambas investigaciones resultaron parciales, superficiales y politizadas', denuncia Exteriores.

Moscú señaló que siempre ha abogado a favor de una investigación 'completa, exhaustiva e independiente', en correspondencia con la resolución 2166 del Consejo de Seguridad de la ONU, y que llamó la atención en reiteradas ocasiones de defectos en la investigación.

'Suponemos que al ignorar todos los argumentos y nuestra disposición al diálogo, Holanda persigue exclusivamente satisfacer intereses políticos coyunturales, ocultando desvergonzadamente estos propósitos con la necesidad de proteger los derechos de los familiares de las víctimas', afirmó el ministerio.

No obstante, Rusia asegura que continuará la cooperación con los entidades holandesas competentes, en particular sobre la responsabilidad de Ucrania por no haber cerrado su espacio aéreo sobre una zona de conflicto.

Hace dos años, Países Bajos y Australia - países de origen de la mayoría de las víctimas del vuelo MH17 - responsabilizaron oficialmente a Moscú por su participación en el derribo, después de que el Equipo de Investigación Conjunta (JIT, en sus siglas en inglés) advirtiera de que el misil lanzado contra el avión malasio provenía de una brigada del Ejército ruso.

El pasado 9 de marzo, el tribunal de alta seguridad de Schiphol, en Ámsterdam, inició un proceso judicial contra cuatro sospechoso -los rusos Serguéi Dubinsky, Oleg Pulátov e Igor Girkin y el ucraniano Leonid Chartsjenko- a quienes se acusa de asesinato por su presunta participación en el transporte del sistema de misiles que disparó contra el avión. EFE