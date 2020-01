Ryan Murphy recibirá un premio GLAAD por contribuir a la aceptación LGBTQ

Nueva York, 16 ene (EFE).- El laureado director, productor y guionista Ryan Murphy recibirá el 19 de marzo en Nueva York un premio honorífico de GLAAD, la principal organización de Estados Unidos en defensa de los derechos de las personas LGBTQ, por contribuir a la 'aceptación' del colectivo a través de su trabajo.

GLAAD anunció en un comunicado que entregará a Murphy, artífice de las populares series 'Pose' y 'The Politician', el Premio Vito Russo en la 31 edición de sus premios en honor de los medios de comunicación que hacen 'representaciones justas, precisas e inclusivas de la gente y los asuntos LGBTQ'.

'Ryan Murphy es un talentoso pionero que está detrás de algunos de los proyectos LGBTQ más innovadores y populares en la historia de la televisión, el teatro y el cine, y sigue llevando las voces LGBTQ infrarrepresentadas a la mesa de manera que se sube el listón en Hollywood', dijo la presidenta y principal ejecutiva de GLAAD, Sarah Kate Ellis.

'La narrativa única y dotada de Ryan no solo ha entretenido a las masas, sino que ha dado a los jóvenes LGBTQ unos personajes que los inspiran a vivir valiente y orgullosamente', añadió Ellis.

Murphy cuenta en su haber con premios Emmy, Tony, Globos de Oro y Peabody, está entre los nominados de la gala GLAAD de este año y previamente ha recibido premios de la organización por 'Pose', 'The Normal Heart', 'American Horror Story: Asylum', 'The New Normal', 'Popular' y 'Assassination of Gianni Versace', además de 'Glee'.

El Premio Vito Russo se le da 'a un profesional de los medios abiertamente LGBTQ que ha marcado una diferencia significativa en el avance de la aceptación LGBTQ' y toma su nombre del fundador de GLAAD, un activista que 'abrió las puertas en los sectores de las noticias y el entretenimiento' para el colectivo.

Entre otras figuras que han recibido este premio honorífico en el pasado están Billy Porter, Anderson Cooper, Ricky Martin, Samira Wiley, Andy Cohen, Cynthia Nixon, RuPaul, Tom Ford o George Takei.

La semana pasada, la organización anunció que entregará un premio honorífico a la cantante Taylor Swift por su activismo en defensa de la igualdad en la ceremonia de los galardones, el próximo 16 de abril en Los Ángeles (EE.UU.), y también a la directora, productora y guionista Janet Mock, que colabora con Murphy en 'Pose'. EFE

