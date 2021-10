Ryan Reynolds quiere llevar al Wrexham a la Premier League

Londres, 29 oct (EFE).- El actor Ryan Reynolds, dueño del modesto Wrexham, sueña con llevar al club desde la Quinta división del fútbol inglés hasta la Premier League.

La estrella de Hollywood, que comparte el 100 % del club con su socio Rob McElhenney, también actor, presenció esta semana por primera vez un partido del Wrezham en su estadio, el que acabó con derrota por 3-2 contra el Maidenhead en la National League (Quinta división inglesa).

Reynolds, protagonista de cintas como 'Buried' o 'Deadpool', estará presente este sábado también en el campo del Wrexham para ver el encuentro contra el Torquay.

Pese a que su primera oferta para hacerse con el equipo fue en septiembre de 2020 y la transacción se cerró en febrero de este año, la pandemia y las difíciles condiciones para viajar impidieron que Reynolds pudiera visitar antes al equipo.

'Ha sido difícil, porque ha sido más de un año viendo al equipo desde lejos y siguiéndolo por redes sociales', dijo Reynolds. 'No soy un experto en el fútbol, pero me gusta mucho ver la pasión de los aficionados. Te estaría mintiendo si te dijera que mi sueño no es llegar a la Premier League. Queremos volver a la Cuarta división y desde ahí, para arriba'.

El Wrexham, que ahora mismo marcha undécimo en la National League, fue fundado en 1864 y es el tercer club más antiguo del fútbol inglés.

'El club ha estado trece años en esta liga y algunas cosas tienen que cambiar', apuntó McElhenney. 'Queríamos comprar un club que tuviera una gran historia y una conexión con la comunidad. La lista de candidatos se fue haciendo cada vez más pequeña y ninguno se acercaba a lo que supone el Wrexham'. EFE

