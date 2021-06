Rybus, recuperado de una lesión: 'El partido contra Eslovaquia es crucial'

Redacción deportes, 11 jun (EFE).- Maciej Rybus, futbolista de la selección polaca, aseguró este viernes que ha superado completamente una lesión y que se encuentra 'disponible' para el choque ante Eslovaquia, que definió como 'crucial' para el futuro de su selección en la Eurocopa.

Poco a poco, Polonia recupera a todos sus efectivos. Este jueves, volvieron a ejercitarse con normalidad futbolistas que arrastraban molestias como Bartosz Bereszynski, Mateusz Klich, Dawid Kownacki y el propio Rybus. Sólo el defensa Jan Bednarek se entrenó en solitario. Rybus confirmó que está preparado para jugar.

'Jugué mi último partido el 12 de mayo, en la final de la Copa de Rusia. Luego sufrí una lesión leve, que me excluyó del primer amistoso de la selección. En el segundo, actué durante diez minutos y ahora me siento muy bien. Llevo cinco días entrenando con el equipo, no hay rastro de la lesión. Estoy completamente disponible para el entrenador', aseguró.

Para el centrocampista del Lokomotiv de Moscú, el choque ante Eslovaquia será 'crucial' en el futuro de su selección en la fase de grupos. Su idea es 'fijar' la situación de Polonia en el primer encuentro para que no haya 'presiones innecesarias' después como ocurrió en el Mundial de Rusia.

'Es diferente que en eventos anteriores. Los partidos se juegan en muchos países y debo admitir que todavía no siento el ambiente del campeonato. Sin embargo, sospecho que cuando nos sentemos a ver el partido inaugural juntos por la noche (Turquía-Italia), definitivamente cambiará', explicó.

Rybus se juega un puesto en el centro del campo con Tymoteusz Puchacz y reconoció que su compañero parte con ventaja después de contar con más tiempo en los amistosos que Polonia empató ante Islandia y Rusia (2-2 y 1-1, respectivamente).

'Jugó más que yo en los dos partidos, pero no es de extrañar, porque yo estaba lesionado. En Opalenica, yo entrené individualmente y me estaba recuperando. Ahora estoy completamente preparado y la elección la tiene el entrenador. Estoy seguro de que formará un equipo que ganará a Eslovaquia', comentó.

Además, informó de que el seleccionador Paulo Sousa no anuncia nunca la alineación hasta antes de los partidos: 'Nosotros mismos no sabemos qué jugadores se enfrentarán a Eslovaquia. El entrenador nos puede sorprender'.

Rybus no quiso centrarse en ningún nombre en especial de su rival porque, declaró, tendrá 'mucha más información en los próximos días'.

Sin embargo, indicó que vio el encuentro amistoso que disputaron Austria y Eslovaquia y dijo que el equipo dirigido por Stefan Tarkovic es 'interesante y experimentado' porque algunos de sus jugadores 'incluso' jugaron el Mundial de Sudáfrica 2010.

'Estamos preparados para un encuentro difícil. Ningún partido en estos torneos es fácil. Por ahora hay paz y un ambiente agradable en los entrenamientos y en el hotel. Se puede ver a un grupo muy unido. Eso, nos ayudará en el campo', concluyó. EFE