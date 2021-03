Ryotaro Meshino: 'Mi sueño es jugar en la Premier o en España'

Antonio Hermosín Gandul

Tokio, 4 mar (EFE).- El extremo Ryotaro Meshino, una de las perlas del fútbol nipón que juega en el Rio Ave de la Liga Portugal cedido por el Manchester City hasta junio de 2022, sueña con triunfar en la Premier League o en la Liga española, según dijo en una entrevista a Efe.

Este veloz y habilidoso futbolista, de 22 años y formado en el Gamba Osaka de la J-League, reconoció que desde pequeño es seguidor, a la vez, tanto del FC Barcelona como del Real Madrid y que le gusta mucho el regate y la velocidad de Eden Hazard.

Meshino fue adquirido por el City de Guardiola en el verano de 2019 y cedido esa campaña al Heart of Midlothian FC escocés, con el que debutó en el fútbol europeo y acumuló minutos antes de su llegada al fútbol portugués.

- Pregunta (P): Ya lleva dos años en el fútbol europeo, tras fichar por el Manchester City. ¿Por qué decidió dar el salto al fútbol europeo? - Respuesta (R): Siempre quise ir a jugar a Europa, y me pareció el momento oportuno. Supe que era mi oportunidad para hacerlo. - P: ¿Cómo es su relación con el City? - R: Recibo un mensaje de ellos después de cada partido, quieren asegurarse de que todo va bien por mi parte. - P: ¿Mantiene algún tipo de contacto con Pep Guadiola? - R: No, en absoluto. - P: ¿Cuáles son sus perspectivas con el City, tras encadenar dos cesiones? ¿Se ha planteado en algún momento regresar a Japón o planea seguir en Europa? - R: Me gustaría jugar para el Manchester City en algún momento, pero la oferta que recibí de ellos es que tendría el apoyo del club durante mis préstamos a otros equipos. Me gustaría hacerlo lo mejor posible en estas circunstancias. Por el momento no pienso en volver a Japón. - P: Con el Rio Ave acumula un buen promedio de goles por minuto en la Liga Portugal (Lleva una media de 1 gol cada 102 minutos). ¿Esperaba unos registros así? - R: Como equipo, no estamos anotando tantos goles. Yo por el momento solo he anotado 3 goles, y eso creo que no es tanto. Me gustaría mejorar esta cifra. - P: ¿Le gustaría permanecer más tiempo en Portugal o su objetivo sigue siendo el Manchester City? - R: No sabría decir. Todavía queda más de media temporada, así que me gustaría planteármelo al final de esta temporada. - P: ¿Cómo es su relación con el nuevo entrenador del Rio Ave, Miguel Cardoso? - R: Honestamente, no estoy jugando demasiado con él... Él jugó hace 3 años con el club, y creo que los jugadores lo respetan. Creo que está trabajando para construir una buena relación en el vestuario. - P: ¿Ve al Rio Ave entre los 5 primeros de la Liga Portugal? - R: Creo que habría alguna posibilidad, aunque no sabría decir con certeza. - P: ¿Qué diferencias ve entre el fútbol británico y el portugués? - R: Creo que en Escocia se juega muy rápido en ataque, y con más físico. En Portugal, hay más pases y jugadores más técnicos, el ritmo de juego es menor. - P: ¿Y entre el fútbol japonés y el europeo? - R: Hay también una diferencia en la velocidad del juego y la intensidad de la presión, son mayores en Europa. Pero creo que la J-League tiene buen nivel también. - P: Usted es candidato a formar parte del equipo japonés para los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo ve al combinado nacional para esta competición? - R: El año pasado por esta época estuve en el campeonato asiático, pero caímos en la fase inicial. Eso fue una decepción. Creo que necesitamos más aportación a nivel individual de los jugadores. Esto también me incluye a mí mismo... Creo que en las ligas europeas hay muchos jugadores a gran nivel. Por eso creo que es necesario que en el equipo japonés haya mejores individualidades. - P: La Liga Portugal se ha convertido en un buen escaparate para jugadores japoneses: Nakajima, Nakamura, Anzai, Morita... ¿Cree que es un estilo de juego favorable para los futbolistas nipones? - R: Supongo que sí. Hay ciertas similitudes entre la J-League y la liga portuguesa, pero también está la barrera del lenguaje, ya que en Japón el único lenguaje extranjero que solemos estudiar en la escuela es el inglés. - P: ¿Habla algo de portugués? - R: Solo entiendo un poco, pero no soy capaz de hablarlo. - P: Mencione algún equipo y algún jugador que le gusten especialmente de la liga portuguesa. - R: No tengo un equipo que me guste especialmente, pero me sorprendió el nivel de Rafa Silva (Benfica) un jugador de baja estatura, similar a la mía, técnicamente muy bueno. Cuando su equipo cambiaba de defensa a ataque, me impresionó su velocidad. - P: ¿Cuál es su mayor sueño como futbolista? - R: Me gustaría jugar en la Premier League o en la Liga española. Me gustaría jugar en alguno de los grandes clubes, y convertirme en un jugador importante en uno de ellos. - P: ¿Qué equipos le atraen más de España? - Me gustan desde pequeño el Real Madrid y el FC Barcelona. Y sé que no está bien ser de los dos al mismo tiempo, pero deben perdonarme por ser japonés (risas). - P: ¿Quién es su ídolo en el mundo del fútbol? - R: Me gusta mucho Eden Hazard. Su regate, su velocidad, su incisividad... Me entristece que haya tenido varias lesiones, porque me gustaría verlo más jugar. EFE