Sabalenka: 'Algo hizo clic aquí en Madrid'

Madrid, 6 may (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, que arrolló a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (6-2 y 6-2) para alcanzar la final del cuadro femenino del torneo de Madrid, en la que se medirá a la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, relató que ha vivido un momento clave que le puso 'en el camino correcto'.

'Me concentré en mi juego. Solo me concentro en el punto y eso me está funcionando. Y disfruto en la cancha, del partido del juego. Este año en Madrid algo hizo 'clic' y me puso en el camino correcto. Simplemente me esfuerzo al máximo. Ojalá en la final siga con este ritmo y a este nivel', indicó Sabalenka.

La bielorrusa tendrá como rival a la número uno del mundo, que en semifinales ganó a la española Paula Badosa.

'Tendré que estar preparada físicamente. Ella es la número uno es una jugadora genial. No es fácil interpretar su juego y haré todo para prepararme lo mejor que pueda. Estoy deseando que llegue el partido', indicó la bielorrusa.

Sabalenka recordó que su juego en tierra ha dado un paso al frente. 'Mi juego ha mejorado mucho en tierra batida. Eso me dará confianza pero todavía tengo muchas cosas que trabajar. Estoy muy contenta con mi nivel en Madrid', apuntó dos días antes de la final del sábado.

'Creo que es bueno para las dos tener ese día de descanso, tener tiempo para la recuperación y prepararnos bien', concluyó. EFE