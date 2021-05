Sabalenka: 'Con este nivel puedo ganar un Grand Slam este año'

Madrid, 8 may (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, que acabó con la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty (6-0, 3-6 y 6-4), para lograr el triunfo en el Mutua Madrid Open, reconoció haber disfrutado de un alto nivel de juego que puede ayudarle a ganar esta temporada un torneo del Grand Slam.

'No sé lo cerca que estoy de ganar un Grand Slam. Son un poco diferentes. Si puedo mantener este nivel en los Grand Slam, si soy tan dura mentalmente como fui aquí tal vez pueda ganar uno este año. Es lo que realmente quiero. Haré lo que pueda para llevar este nivel a un Grand Slam y competir como lo hice aquí', asumió la jugadora bielorrusa, que nunca ha logrado ganar un grande.

'Estoy muy feliz por esta victoria. Es un momento increíble', dijo Sabalenka que la próxima semana será la cuarta jugadora del mundo.

La bielorrusa tuvo un inicio fulgurante que le llevó a un 6-0 en el primer parcial. Después reaccionó la número uno del mundo. 'Barty es una gran jugadora. Reaccionó en el segundo set. Es lo normal. He hecho un gran torneo desde el principio hasta el final. En esta final la he puesto siempre bajo presión sobre todo al final del tercer set y fui más agresiva en los momentos clave. Eso es lo que me ayudó a ganar el partido', dijo.

La bielorrusa jugará el WTA 1000 de Roma la próxima semana y después acudirá a París para disputar Roland Garros.

'No sé qué pasará en París o Roma. Espero estar al cien por cien. Este año me preparé bien para la tierra batida. Me mantengo agresiva. Son intercambios más largos que en pista dura. Esto es diferente. Solo tengo que poner bolas de más que en la pista rápida', dijo sobre la pista de tierra.

La campeona del Mutua Madrid Open reconoció que su juego en arcilla había evolucionado. Solo me centro en mi juego. Tengo que mantenerme agresiva y moverme bien en la pista. Cambié mentalmente para la tierra batida. Ya no tengo miedo a esta superficie', comentó.

'Cuanta más experiencia tienes más entiendes lo que tienes que hacer, lo que no puedes controlar. Solo trato de concentrarme en las cosas que puedo controlar', indicó Aryna Sabalenka. EFE