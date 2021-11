Sabalenka cree que resiliencia y apoyo de aficionados la sacaron adelante

Guadalajara (México), 13 nov (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda mejor jugadora del mundo, dijo este sábado que su resiliencia tras perder el primer set y el apoyo de los aficionados la sacaron adelante para seguir viva en la Akron WTA Finals.

'Después del primer set me repetí que tenía que superar este reto. Por supuesto que con los aficionados me sentí asombrombrada. Nunca había sentido un apoyo como este antes', explicó en rueda de prensa después de vencer por 2-6, 6-2, 6-4 a la polaca Iga Swiatek y mantenerse con posibilidades de avanzar a las semifinales del torneo.

Con el triunfo sobre Swiatek, novena del orbe, la bielorrusa dejó su marca en la Akron WTA Finals de 1-1 en el grupo Chichén-Itzá, por lo que en su último duelo ante la griega María Sakkari se jugará su pase a las semifinales.

'Después del primer set me propuse no cometer los mismos errores y que, aunque no me sintiera bien, debía seguir luchando y dar lo mejor. En el segundo set, cuando rompí su saque, fue cuando me sentí bien y encontré mi juego', añadió Sabalenka.

Después de sentir el apoyo de los aficionados de Guadalajara, la tenista de 23 años comentó que le gustaría que las WTA Finals varíen su sede y un año se jueguen en China y otro en la ciudad mexicana.

'Solo diría que me gustaría que fueran un año en Shenzhen (China), en donde también tengo muchos aficionados, y otro en Guadalajara', señaló.

Sobre su siguiente duelo ante María Sakkari, sexta del mundo, Sabalenka pronosticó un partido duro ante una jugadora que tiene su mismo récord en el grupo Chichén-Itzá.

'El partido será importante para mí y estoy feliz de aún tener posibilidades de avanzar. María será una oponente dura, es una gran peleadora', expresó.

La bielorrusa reconoció que los partidos ante Sakkari son siempre grandes batallas y agregó que está 'muy emocionada' por enfrentarse a ella.

'Lo único que diré es que daré lo mejor de mí en la cancha, siempre pelearé. No cometeré los mismos errores que ante Swiatek y nunca me rendiré otra vez', finalizó.EFE

rc/gb/jpd