Sainz: 'Casi nos sale la estrategia; estamos mejor que semana pasada'

Spielberg (Austria), 3 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), séptimo en el Mundial de Fórmula Uno, con 50 puntos, manifestó este sábado en el Red Bull Ring de Spielberg, donde acabó undécimo la calificación para el Gran Premio de Austria, que 'casi' les 'sale la estrategia' y que está 'contento' porque están 'mejor que la semana pasada'.

'Casi nos sale la estrategia', comentó el talentoso piloto madrileño, de 26 años, al que por sólo seis milésimas se le escapó la clasificación para la Q3, la tercera ronda de la calificación, este sábado en el circuito de Spielberg.

'Nosotros, con el problema de degradación de los neumáticos, no podíamos intentar pasar a la Q3 con los blandos, así que apostamos por el medio', comentó Sainz, que, al acabar segundo en Mónaco, logró el mejor puesto en lo que va de año para Ferrari, escudería en la que pilota desde este año.

'Estoy contento, porque estamos mejor que la semana pasada', comentó el español de la Scuderia, que después de no puntuar en Francia -donde acabó undécimo- firmó una sensacional carrera el domingo pasado para remontar seis puestos desde el suyo de parrilla y acabar sexto el Gran Premio de Estiria, que se disputó en esta misma pista.

'Hemos encontrado cosas que mejoran el coche y he ido más fuerte', comentó Carlos este sábado después de la calificación del Red Bull Ring.

'Ésta es la segunda semana en el mismo circuito y eso permite probar cambios en el coche y en la conducción', manifestó Sainz tras la cronometrada principal del Gran Premio de Austria.

'Toda la 'cuali' he ido muy rápido. La verdad es que ha sido un pena que por sólo seis milésimas no hayamos entrado en la Q3 con los medios', comentó el español, que podrá elegir, no obstante, el compuesto con el que tome la salida, aunque se lamentó de que 'el problema es que el medio está usado'.

'A ver mañana qué podemos hacer', manifestó Sainz este sábado en Austria. EFE