Sainz: 'Contento por el podio, pero no podemos estar 100 % satisfechos'

Redacción Deportes, 15 ene (EFE).- El piloto español Carlos Sainz, ganador de la última etapa de coches del Rally Dakar y tercero en la clasificación final, aseguró estar 'contento por el podio, pero no satisfecho al cien por cien', y felicitó al francés Stéphane Peterhansel, compañero de equipo, que ganó su decimocuarto título.

'El resultado no es el que quería. Estoy contento por el podio, pero no podemos estar cien por cien satisfechos, ni con el trabajo que hicimos Lucas y yo. Estoy contento por el equipo, contento por -Stéphane, por eso se le llama 'monsieur Dakar', ha hecho un rally fantástico y se merece la victoria final', dijo.

El madrileño se refirió a las dificultades para entender el libro de ruta en esta edición, algo que le ha hecho 'perder mucho tiempo en dos o tres ocasiones, más de media hora'.

'Hemos pagado por ello. No se puede ganar el Dakar así. El libro de ruta es difícil de interpretar, estaba hecho para pillar a los copilotos, no para hacerles la vida fácil. En esta carrera no puede haber todos los días todo el mundo perdiéndose, no tiene sentido. Es un poco lotería, para eso ya juegas la lotería en Navidad en España no en enero', añadió. EFE