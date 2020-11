Sainz: 'En cuanto las ruedas han conectado, yo me reencontré conmigo mismo'

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), que protagonizó una sensacional remontada de diez puestos para acabar quinto este domingo el alocado Gran Premio de Turquía, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Istanbul Park que 'en cuanto las ruedas han conectado', él se reencontró consigo 'mismo'.

Sainz, de 25 años, avanzó diez puestos en la mojada y muy resbaladiza pista de las afueras de Estambul, donde el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) festejó la consecución matemática de su séptimo título mundial, con el que igualó el récord histórico del alemán Michael Schumacher.

'En cuanto las ruedas han conectado, yo me reencontré conmigo mismo, en una carrera que empezamos muy bien y en la que finalmente pude remontar en agua', explicó Sainz después de firmar un quinto puesto con el que ascendió a la séptima plaza del Mundial, con 75 puntos.

'El domingo es lo que cuenta y hasta hoy habíamos tenido un fin de semana muy difícil, porque no podíamos hacer trabajar los neumáticos. Pero hoy desde las vueltas a parrilla he encontrado un par de cosas que permitían mantener algo más de temperatura en el neumático', comentó Sainz este domingo al canal de televisión 'Movistar F1'.

'He cogido confianza y a partir de ahí toda la carrera hemos ido remontando', apuntó.

'Ha sido una remontada un poco milagrosa, sí, porque no sabía qué esperar. En cuanto hemos hecho trabajar las ruedas, en cuanto las ruedas han conectado, yo me he reencontrado conmigo mismo y he podido remontar en mojado'; recalcó.

'La salida fue buena. Hemos recuperado seis puestos, por fuera, en la curva 1, viendo quiénes cometían errores, para pasar', indicó el español de McLaren.

'A partir de ahí, he ido pasando uno a uno. Adelantar era muy difícil, porque sólo había una línea un pelín más seca que las demás. Fuera de esa línea estaba muy resbaladizo', dijo Sainz, que este año firmó, al acabar segundo en Monza (Italia), el mejor puesto de su carrera en F1.

'Pude adelantar a (el canadiense Lance) Stroll (Racing Point), a (Alex) Albon (tailandés, de Red Bull), a (Antonio) Giovinazzi (italiano, de Alfa Romeo), a (Daniel) Ricciardo (australiano, de Renault)...y con eso he podido coger este quinto puesto que me sabe muy bien', explicó.

'Teníamos la rueda delantera derecha muy al límite en las últimas diez vueltas. Veía a los Ferrari delante y sabía que tenía buen ritmo. Pero no quería que me pasara lo de Silverstone, que la rueda se te lamina y se te acaba la carrera', apuntó Sainz este domingo en el Istanbul Park.

'Eran buenos puntos y había que ir midiendo cuándo empujar y cuándo no. Las últimas tres vueltas he ido a tope intentando cogerles y casi lo logro', indicó el piloto español después de protagonizar su gran remontada en el circuito de las afueras de Estambul.

'Hemos salvado el día, porque después de los Racing Point saliendo entre los tres primeros y con los Renault saliendo también por delante creo que lo hemos salvado. Lo hemos conseguido', afirmó Sainz tras acabar quinto el Gran Premio de Turquía. EFE