Sainz: 'En Francia esperamos estar más o menos como en Barcelona'

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- El piloto español Carlos Sainz declaró este jueves, en vísperas del Gran Premio de Francia de F1, que su objetivo es hacer un fin de semana 'sólido' y que espera acabar en posiciones similares a las del GP de Barcelona, en el que fue séptimo.

'En Francia volveremos a las posiciones en las que esperamos estar cada fin de semana, quizá estemos más o menos como en Barcelona. Sabemos que somos competitivos, pero no al nivel de las dos últimas carreras', apuntó en la rueda de prensa previa y según recoge el portal Soymotor.

El español señaló que su objetivo en el circuito de Paul Ricard será hacer un fin de semana 'sólido' y afirmó que se encuentra más centrado en él que en el rendimiento de su SF21.

'Quiero hacer una buena clasificación, una buena salida y una buena gestión de los neumáticos. En estas carreras cuando hemos hecho una buena estrategia, la clasificación no había ido bien el día anterior. Cuando sí que he hecho una buena clasificación, la primera vuelta no ha sido la mejor. Por ello, busco hacer un fin de semana sólido y sumar buenos puntos para el equipo', agregó.

Sainz, además, agradeció a la FIA y a la Fórmula 1 la relajación en los protocolos anti-COVID.

'Tenemos un poco más de normalidad, ahora no tengo que llevar la mascarilla en esta entrevista, y estoy agradecido a las FIA y a la Fórmula 1 por ser un poco más permisivos con las normas. Hemos demostrado que se puede correr de forma segura en nuestra burbuja. También son grandes noticias tener de vuelta a los aficionados, espero que podamos disfrutar más de este paso hacia la normalidad', concluyó. EFE