Sainz: 'Estamos contentos, pero queremos más'

Redacción deportes, 29 abr (EFE).- El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, admitió en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Portimao (Portugal), que tanto él como su equipo están contentos con los resultados en estas dos primeras carreras de la temporada, pero 'quieren más'.

La ambición de la 'Scuderia' ha encontrado en Carlos Sainz jr el socio idóneo. El madrileño llega a la cita portuguesa tras haber cosechado un octavo y quinto puesto en las dos primeras carreras de Baréin e Imola, respectivamente, pero quieren ir a por más.

'Estamos en la tercera carrera de un calendario de 23, por lo que hay muchas cosas que aprender y por las que pasar. Hasta ahora estoy bastante contento con la manera en la que me he integrado dentro del equipo y de cómo está yendo todo, pero quiero más y el equipo quiere más también. Creo que tengo que seguir haciendo mi trabajo, con la cabeza baja y las cosas irán llegando, como en estas primeras carreras', indicó Sainz en declaraciones recogidas por Motorsport.

El español expresó que en Portugal espera un guión similar al de las dos primeras citas del año y reconoció que los resultados obtenidos hasta el momento son insuficientes.

'Va a ser parecido a las dos últimas carreras, es un circuito con una recta muy larga, como Bahrein e Imola y luego un sector intermedio con muchas curvas, donde rendimos de manera decente. Así que creo que muy similar en ese sentido. Si tuviera que apostar, lo que visteis en las dos primeras carreras, es lo que veréis aquí. Está muy apretado con McClaren, que no están lejos.

Y agregó: 'Parece que el equipo ha hecho un buen progreso, pero al mismo tiempo no estamos donde queríamos estar y tenemos que seguir apretando para mejorar', afirmó.

Sainz explicó que aún se encuentra lejos de su mejor versión al volante del Ferrari SF21 y dijo que trabaja para conseguir la constancia que exhibió en su segundo año con McClaren, en el que finalizó sexto del mundial.

'Es más cómo de constante puede ser cada fin de semana, como pasó en mi segundo año con McLaren, que sabía qué iba a hacer el coche en cada carrera. Pero eso no significa que no pueda estar ahí lo antes posible y me presionó en cada sesión para adaptarme y cambiar mi pilotaje, es algo que requiere de gran exigencia física y mental. Pero estoy en ello', expuso.

Acerca del cuarto puesto de su compañero de equipo, el francés, Charles Leclerc, en el circuito de Portugal del año pasado, apuntó:

'Eso quiere decir que es un circuito que se le dio bien y que es un piloto muy bueno que logra grandes cosas. Pero este año el Ferrari es distinto y los demás, igual, por lo que el orden puede cambiar perfectamente. No quiere decir nada'. EFE