Sainz: 'Fue una jornada positiva, estoy contento'

Redacción deportes, 27 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), séptimo en el Mundial de Fórmula Uno y que marcó este viernes el decimotercer tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Baréin, el decimoquinto del certamen, declaró en el circuito de Sakhir que está 'contento' porque fue una 'jornada positiva'.

'Ha sido una jornada positiva. En los primeros libres (en los que marcó el cuarto tiempo) ya me sentí cómodo; y hemos podido ir evolucionando', explicó Sainz, de 25 años, que remontó diez puestos para acabar quinto hace dos domingos en el Gran Premio de Turquía y ahora ocupa la séptima plaza del Mundial, con 75 puntos.

'Ha sido una pena que con el neumático blando no pudiera marcar una vuelta rápida; pero aún así estoy contento', explicó el español, cuya escudería, McLaren, es cuarta en el Mundial de constructores, con 149 puntos, cinco menos que Racing Point, que ocupa la tercera plaza.

'Soy optimista porque creo que podemos estar delante este fin de semana', opinó el talentoso piloto madrileño, que se quedó a un segundo y tres décimas exactas del mejor tiempo del día, el del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que hace dos domingos certificó de forma matemática, al ganar en Turquía, su séptimo título mundial de F1.

'De todas maneras, será una batalla apretada, porque hay cinco equipos en una sola décima. Será una dura lucha', explicó Sainz después de los entrenamientos libres de este viernes, en los que se probaron también los neumáticos que se usarán en el próximo Mundial, el de 2021.

'Seis vueltas no han sido suficientes para mí, no sabría decir. Necesitaría rodar más con esos neumáticos; pero decidimos no sacar muchas conclusiones acerca de los neumáticos del año que viene este fin de semana', dijo Sainz en el circuito de Sakhir. EFE