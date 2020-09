Sainz: 'Ha sido una jornada difícil, pero hay margen de mejora'

Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), que marcó el decimotercer tiempo este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de la Toscana, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito italiano de Mugello que 'ha sido una jornada difícil, pero' que 'hay margen de mejora'.

'Ha sido una jornada difícil, en la que en ningún momento me he sentido cómodo en el coche', explicó Sainz, de 26 años, que el pasado domingo logró en el circuito de Monza, donde acabó segundo el Gran Premio de Italia, su mejor resultado desde que pilota en la Fórmula Uno.

'No logramos encontrar la ventana de trabajo del coche, pero sabemos que hay mucho margen de mejora', comentó este viernes, después de los entrenamientos libres de Mugello, Sainz, que ocupa la novena plaza del Mundial, con 41 puntos.

'Sabemos que si encontramos esa ventana, mañana todo irá mucho mejor. Así que ahora toca trabajar a tope para encontrarla', manifestó el talentoso piloto madrileño.

'En términos de balance, el coche no está dónde queremos que esté, pero si logramos meter el 'set up' en la ventana correcta seremos mucho más rápidos', opinó Sainz.

'Los neumáticos duros fueron un desastre. Y con los blandos no encontramos el 'set up' adecuado. Por eso no fuimos competitivos' dijo el español de McLaren.

'Pero las cosas pueden cambiar mucho de un día a otro', advirtió, no obstante, Carlos Sainz este viernes en el circuito de Mugello, situado a 35 kilómetros al norte de Florencia; que debuta como sede de un Gran Premio de Fórmula Uno y en el que se conmemora el Gran Premio número 1.000 de Ferrari, la escudería más laureada de la historia, en la que pilotará el español la próxima temporada. EFE