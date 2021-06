Sainz: 'Ha sido una mala carrera y un mal día'

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), que acabó octavo este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Baku, que 'ha sido una mala carrera y un mal día' para sus intereses

'No he tenido un buen día, ya desde la salida no tenía el 'feeling' de todo el fin de semana', comentó Sainz, de 26 años, que arrancó quinto y acabó octavo, sobre todo por un error al bloquear en la octava de las veinte curvas del circuito que le hizo perder muchas posiciones.

'Ya desde la primera salida, como en el 'pit stop' y en las re-salidas el 'feeling' no era el mejor, pero ya tengo algo en qué centrarme', indicó el talentoso piloto madrileño, que se lamentó de su 'error en la curva ocho, al bloquear las ruedas'.

'Siempre que tenía el neumático frío tendía a bloquear y perdía confianza', explicó Sainz, que, al acabar segundo hace dos domingos en Mónaco, firmó el mejor resultado en lo que va de año para Ferrari.

'Ha sido una mala carrera y un mal día', recalcó el español de la escudería más laureada de la historia de la Fórmula Uno, que tras acabar octavo en Azerbaiyán ocupa el séptimo puesto del campeonato, con 42 puntos.

'El ritmo en sí no era malo, pero ha habido tres o cuatro puntos durante la carrera que me han costado el día', explicó Sainz este domingo en la ex república soviética que baña el Mar Caspio y rodean las montañas del Cáucaso.

'Las re-salidas y el 'feeling' con el neumático es lo que más me está costando, de momento', explicó Sainz, que afronta su séptima temporada en la Fórmula Uno, la primera con la escudería de Maranello, que es tercera en el Mundial de constructores, por detrás de Red Bull y de Mercedes, con 94 puntos. EFE